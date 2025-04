Không chỉ vàng, giá USD ngân hàng và tự do cùng tăng mạnh

Sáng 21-4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ở mức 24.907 đồng/USD, tăng 9 đồng so với cuối tuần trước. Đây là phiên tăng thứ bảy liên tiếp, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên tỉ giá trung tâm vượt ngưỡng 24.900 đồng/USD.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt điều chỉnh tăng ngay từ đầu phiên giao dịch đầu tuần.

Cụ thể, Vietcombank, Sacombank, ACB và Eximbank đều niêm yết giá mua vào ở mức 25.770 đồng/USD và bán ra ở mức 26.120 đồng/USD. Một số ngân hàng thậm chí đã nâng giá bán USD lên tới 26.130 đồng/USD.

Tính từ đầu tháng 4 đến nay, mỗi USD đã tăng thêm 310 đồng, tương đương mức tăng 1,2%. Nếu so với đầu năm, giá USD tại ngân hàng đã tăng khoảng 570 đồng, tương đương 2,2%.

Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục lập đỉnh mới khi nhiều điểm giao dịch ngoại tệ tại TP HCM báo giá mua vào ở mức 26.255 đồng và bán ra ở mức 26.355 đồng/USD — mức cao nhất từ trước đến nay. So với đầu năm, giá USD tự do đã tăng khoảng 555 đồng, tương đương 2,1%.

Giá USD ngân hàng và tự do cùng duy trì mức cao

Điều đáng chú ý là diễn biến tăng mạnh của tỉ giá USD/VND đang diễn ra trong bối cảnh đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế. Chỉ số DXY – đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt – hiện ở mức 98,3 điểm, giảm thêm 1,03% so với phiên liền trước. So với đỉnh cao trong năm, DXY đã sụt hơn 10% – mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm gần đây.

Theo các chuyên gia, DXY rơi xuống mức thấp nhất trong vòng ba năm do lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng. Đồng USD đang yếu đi trên diện rộng, đặc biệt so với euro, yen Nhật và franc Thụy Sĩ.

Mặc dù DXY giảm sâu, tỉ giá USD/VND vẫn duy trì ở mức cao trong nước. Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2025 và Hội nghị trực tuyến với các địa phương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh rằng tỉ giá là vấn đề được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sắc lệnh thuế mới.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời điều hành chính sách tỉ giá bằng các công cụ và giải pháp phù hợp, đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu ổn định tỉ giá và hỗ trợ giảm lãi suất.