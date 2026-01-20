Không có đơn hàng, công ty may mặc lâu đời sống nhờ cho thuê đất làm sân Pickleball

Công ty CP Garmex Sài Gòn (mã chứng khoán: GMC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025, trong đó ghi nhận doanh thu thuần giảm 70% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 486 tỉ đồng.

Sau khi khấu trừ chi phí, công ty vẫn lỗ hơn 3 tỉ đồng, đánh dấu quý thua lỗ thứ 7 liên tiếp của doanh nghiệp dệt may 50 năm tuổi. Tuy vậy, mức lỗ này đã thu hẹp đáng kể so với khoản lỗ gần 22 tỉ đồng cùng kỳ năm trước.

Lý giải kết quả này, doanh nghiệp cho biết trong quý IV/2025 tiếp tục không có đơn hàng may mặc. Doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh và mảng dược phẩm ở mức không đáng kể.

Trong khi đó, công ty vẫn phải duy trì một bộ phận nhân sự kho và lao động gián tiếp phục vụ công tác quản lý, kéo theo các chi phí cố định như tiền lương, khấu hao tài sản, thuê đất, chi phí môi trường và dịch vụ bảo vệ.

Garmex Sài Gòn tiếp tục báo lỗ hơn 3 tỉ đồng trong quý IV/2025 Ảnh: Garmex Sài Gòn

Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp này chỉ ghi nhận doanh thu 1,8 tỉ đồng, giảm 14% so với năm ngoái. Đáng chú ý, trong cơ cấu doanh thu, có hơn 61% đến từ Công ty CP VinaPrint, với khoảng 1,1 tỉ đồng. Đây là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục thể thao, sân bóng Pickleball.

Trước đó, hồi đầu năm 2025, Garmex Sài Gòn đã đem một phần diện tích đất do công ty quản lý (tối thiểu 1.000 m2 và tối đa 3.000 m2, tiến độ bàn giao theo nhu cầu thực tế) để hợp tác kinh doanh cùng với VinaPrint

Như vậy, trong năm qua, mỗi ngày Garmex thu về hơn 3 triệu đồng từ hoạt động cho thuê mặt bằng làm sân pickleball.

Vì doanh thu quá nhỏ so với chi phí vận hành, cho nên sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp tiếp tục báo lỗ 23,8 tỉ đồng trong năm 2025.

Đến cuối năm 2025, lỗ lũy kế của Garmex Sài Gòn tăng lên gần 128 tỉ đồng và vốn chủ sở hữu giảm xuống dưới 342 tỉ đồng. Dù vậy, công ty vẫn duy trì lượng tiền gửi ngân hàng gần 70 tỉ đồng.

Garmex Sài Gòn được thành lập từ năm 1976, từng là một trong những doanh nghiệp may hàng đầu, với doanh thu ngàn tỉ đồng giai đoạn 2012 - 2021. Tuy nhiên, cuối năm 2022, đối tác lớn là công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex) bị Amazon Robotics LLC cắt giảm sản lượng đột ngột. Do đã đầu tư lớn vào cơ sở vật chất và hàng tồn kho khiến hoạt động của Garmex Sài Gòn lao dốc không phanh. Từ tháng 5-2023, doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất và cho hàng ngàn lao động nghỉ việc do không có đơn hàng. Từ đỉnh cao khoảng 4.000 nhân viên, đến cuối năm 2025, Garmex Sài Gòn chỉ còn 28 người



