Không để ách tắc cấp, đổi giấy phép lái xe

Từ ngày 19-2, việc cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) được chuyển giao từ ngành giao thông vận tải (GTVT) sang ngành công an. Do đó, rất đông người dân ở các địa phương như TP HCM, Hà Nội,… đổ dồn về các trung tâm cấp phép để làm thủ tục chuyển đổi, thi sát hạch cấp bằng.

Quá tải tiếp nhận hồ sơ

Những ngày gần đây, nhu cầu đổi GPLX của người dân tại Hà Nội tăng đột biến, nhiều điểm nhận hồ sơ quá tải. Tại bộ phận một cửa của Sở GTVT Hà Nội, không ít người phải xếp hàng chờ đợi để được giải quyết thủ tục.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều 17-2 tại điểm cấp, đổi GPLX của Sở GTVT Hà Nội, dù giờ làm việc buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, nhưng từ sớm, rất nhiều người đã có mặt để xếp hàng lấy số thứ tự. Nhiều trường hợp đến từ sáng nhưng không kịp lấy số thứ tự, buộc phải chờ đến chiều. Đến khoảng 14 giờ, lực lượng chức năng thông báo đã hết số, những người đến sau thời điểm này được hướng dẫn quay lại vào ngày hôm sau.

Xếp hàng chờ làm thủ tục cấp, đổi GPLX tại đây, ông Nguyễn Đình Khải (34 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì), cho biết anh đã có mặt từ rất sớm để làm thủ tục. Vào thời điểm đó, anh được báo số thứ tự buổi sáng đã phát hết và hẹn chiều quay lại. "Tôi đã thử làm online qua Cổng dịch vụ công quốc gia nhưng liên tục bị lỗi. Làm đi làm lại nhiều lần nhưng không được nên tôi đành phải đến trực tiếp" - anh Khải nói.

Chung hoàn cảnh, bà Nguyễn Thị Vân (trú tại quận Hà Đông) nói: "Sáng tôi cũng đến nhưng không kịp lấy số, nên buổi chiều đã chủ động tới sớm hơn. Tuy nhiên, khi đến nơi, đã có rất nhiều người xếp hàng trước. Tôi cũng thử đăng ký trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia nhưng không thành công".

Tại TP HCM, ở điểm cấp đổi GPLX số 111 Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú thuộc Sở GTVT TP HCM, mới 8 giờ (ngày 17-2) đã có hơn 100 người chờ đợi. Ngay từ đầu cổng, Sở GTVT đã dán thông báo: "Để chuẩn bị cho công tác bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX từ Bộ GTVT sang Bộ Công an, dự kiến từ ngày 19-2, Sở GTVT chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX ô tô còn giá trị sử dụng từ 1 đến 10 ngày so với ngày hết hạn được ghi trên mặt trước GPLX".

Khi đọc thông báo này, nhiều người dân mang theo GPLX hết hạn trong tháng 3, 4 vội đến gặp bảo vệ để được hướng dẫn. Hai bảo vệ túc trực tại quầy tiếp nhận hồ sơ cùng 1 nhân viên ngồi trước quầy liên tục hướng dẫn người dân khi đến làm thủ tục cấp đổi GPLX.

Một bảo vệ ở đây cho biết, mấy hôm nay rất đông người đến làm thủ tục cấp đổi GPLX. Hiện tại, các quầy tiếp nhận sẽ giải quyết GPLX hết hạn trước ngày 15-3. Sau thời điểm này việc cấp đổi sẽ chuyển giao cho Bộ Công an. Do đó, người dân mang GPLX hết hạn trong tháng 4 sẽ được mời về, quay trở lại giải quyết sau ngày 20-2.

Người dân chờ đợi làm thủ tục đổi, cấp bằng lái xe tại TP Hà Nội (trên) và TP HCM Ảnh: THU HỒNG - NGUYỄN HƯỞNG

Chuẩn bị phôi ấn chỉ giấy phép lái xe

Theo bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ GTVT tại cuộc họp ngày 11-2, việc hoàn thành bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX từ Bộ GTVT sang Bộ Công an dự kiến trước ngày 19-2.

Để công tác bàn giao nhanh, gọn, không ảnh hưởng việc cấp đổi GPLX của người dân, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các sở GTVT phối hợp với công an các địa phương chuẩn bị đầy đủ các nội dung liên quan đến nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX để có thể bàn giao ngay khi có yêu cầu. Các sở GTVT có kế hoạch sát hạch phù hợp, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX và hoàn thành việc cấp GPLX với các trường hợp đã nộp hồ sơ tại các sở trước thời điểm trên.

Trong thời gian thực hiện chuyển giao nhiệm vụ, để không bị gián đoạn công tác cấp GPLX cho người dân, đồng thời tránh lãng phí, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các sở GTVT rà soát, dự báo số lượng phôi ấn chỉ GPLX cần sử dụng phục vụ cho nhu cầu cấp, đổi GPLX đến tháng 2-2025; trong đó có kế hoạch sử dụng đến hết ngày 19-2 và kế hoạch sử dụng đến hết ngày 28-2, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam. Cơ quan này sẽ tổng hợp, đặt sản xuất phục vụ người dân.

Công an xã sẽ tiếp nhận hồ sơ

Thông tin về việc này, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an khẩn trương tham mưu đề xuất phương án tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp GPLX từ Bộ GTVT về Bộ Công an bảo đảm các nguyên tắc cơ bản như bố trí, sử dụng cán bộ phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, tránh phát sinh biên chế, đầu mối tổ chức, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Ngoài ra, bộ sẽ phân cấp, phân quyền cho các tổ chức, cá nhân đủ các điều kiện để thực hiện, áp dụng triệt để công nghệ thông tin và Đề án 06 trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.

"Trong quá trình bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ giữa Bộ Công an và Bộ GTVT bảo đảm mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức diễn ra liên tục, không ngắt quãng, không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp" - đại diện Cục CSGT nêu. Bộ giao Cục CSGT tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Cục Đường bộ Việt Nam, cấp tỉnh giao Phòng CSGT tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Sở GTVT, cấp xã thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX để phục vụ nhân dân tại cơ sở.

Về nhân sự, theo Cục CSGT, sẽ sử dụng đội ngũ cán bộ hiện có của công an các đơn vị, địa phương và có sự sắp xếp, bố trí hợp lý về vị trí, việc làm, số lượng cán bộ ở mỗi cấp, bảo đảm không tăng tổng biên chế hiện có. Công an các đơn vị, địa phương đang khẩn trương tổ chức tập huấn cấp thẻ sát hạch viên bảo đảm đủ số lượng, đáp ứng trình độ và tập huấn sử dụng phần mềm quản lý sát hạch, cấp GPLX để bảo đảm phục vụ nhân dân ngay khi tiếp nhận.

Ảnh hưởng đến việc mưu sinh Ông Nguyễn Thiên Lúy (ngụ Bình Chánh, TP HCM), chia sẻ đã 2 lần đổi bằng lái xe tải nhưng vẫn chưa xong. Ông lo lắng nếu không kịp đổi bằng thì khó tiếp tục công việc lái xe, và nếu cố tình chạy xe khi chưa có giấy phép mới, ông sẽ bị CSGT xử phạt. Thêm vào đó, thời gian chờ đợi lên đến 45 ngày để nhận giấy phép mới khiến ông gặp rất nhiều khó khăn, vì trong suốt thời gian đó, ông không thể làm việc và mất đi nguồn thu nhập chính. Ông Trần Văn Hiếu (ngụ quận 4, TP HCM) cũng gặp phải tình trạng tương tự khi đến đổi giấy phép lái xe máy. Ông làm thủ tục đổi bằng lái từ ngày 12-2 nhưng đến nay vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Việc phải chờ đợi lâu đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh hằng ngày. Ch.Nguyên

Đẩy mạnh số hóa để giảm thủ tục Định hướng thời gian tới, theo đại diện Cục CSGT, khi thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp GPLX, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý và công tác tổ chức thực hiện; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống phần mềm, trang thiết bị hiện đại, áp dụng thống nhất trong cả nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ yếu giải quyết công việc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước theo Đề án 06; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, giảm tối đa việc xuất trình các hồ sơ, giấy tờ bản giấy khi làm thủ tục đổi, cấp lại GPLX… N.Hưởng