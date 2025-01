Không để bến xe, nhà ga ách tắc dịp Tết

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các bến xe ở TP HCM bắt đầu nhộn nhịp hơn ngày thường, song tình hình giao thông vẫn ổn định.

Bến xe chưa xảy ra quá tải

Khoảng 13 giờ ngày 16-1, Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức, TP HCM) vẫn khá thông thoáng. Nhiều khách đến hỏi mua vé và chờ xe về quê song không có cảnh chen lấn, xô đẩy hay ùn ứ tại các quầy vé.

Tại quầy vé Phương Trang (Futa Bus), nhân viên cho biết vé về Quảng Nam sau ngày 26-1 (27 tháng chạp) đã hết; các tỉnh, thành Phú Yên, Bình Định, Đà Nẵng... cũng không còn vé vào các ngày cao điểm. "Từ sau ngày 23-1 sẽ không có xe tăng cường, mà chỉ có vào 2 ngày 21 và 22-1" - nhân viên quầy vé Phương Trang cho hay.

Trong khi đó, quầy vé Kumho Samco Buslines cho biết tuyến TP HCM - Đà Lạt vẫn còn vé nhưng chỉ còn các chuyến vào buổi sáng và trưa trong những ngày cao điểm, tuyến này hiện chưa có xe tăng cường.

Không khí tại Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) cũng khá nhộn nhịp nhưng không xảy ra tình trạng quá tải.

Theo đại diện Bến xe Miền Đông mới, lượng khách đến bến xe từ ngày 15-1 đã tăng nhẹ khoảng 20% so với ngày thường. Trong thời gian cao điểm từ ngày 18 đến 26-1 (từ 19 đến 27 tháng chạp), sản lượng vận tải tại đây có thể đạt hơn 500 xe/ngày với khoảng 13.000 hành khách.

"Tính đến ngày 15-1, tổng số vé xe Tết bán ra khoảng 60.000 vé. Nhiều tuyến đã hết vé giường nằm từ ngày 24 đến 27 tháng chạp nhưng đơn vị vận tải sẽ tăng cường xe ghế ngồi với khoảng 300 phương tiện" - đại diện này thông tin.

Ông Đỗ Phú Đạt, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, cho hay bến xe cũng chuẩn bị tăng cường 300 phương tiện để giải tỏa khách trong những ngày cao điểm. Tương tự, Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) tăng cường hơn 340 phương tiện, dù tuyến này có cự ly ngắn và xe quay đầu nhanh.

Ông Ngô Hải Đường, Trưởng Phòng Quản lý Vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, cho biết nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, sở đã đề nghị Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn TNHH MTV bố trí, tăng cường hoặc điều chuyển phương tiện trái tuyến khi khách tăng cao đột biến. Xây dựng phương án bố trí phương tiện trong và ngoài bến xe phù hợp với nhu cầu từng thời điểm; kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn giao thông của phương tiện, tài xế; kiểm tra chất lượng dịch vụ vận tải, việc niêm yết giá vé, niêm yết các thông tin trên xe trước khi giải quyết cho xe xuất bến.

Tại Hà Nội, dự kiến trong giai đoạn cao điểm, Bến xe Giáp Bát có thể đón khoảng 20.000 lượt khách/ngày - tăng 350% so với ngày thường; dự kiến 850-900 lượt xe xuất bến mỗi ngày. Còn tại Bến xe Mỹ Đình, dịp cao điểm, số lượt khách trung bình đạt 22.000 lượt/ngày, cũng tăng hơn 350% so với ngày thường. Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội, cho biết doanh nghiệp vận tải trên địa bàn đã chuẩn bị 2.486 xe dự phòng.

Không khí bên trong Bến xe Miền Đông mới khá nhộn nhịp, tấp nập nhưng chưa xảy ra tình trạng ùn tắc. Ảnh: NGỌC QUÝ

Nhu cầu bay Tết tăng cao

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động ngày 16-1 cho thấy nhu cầu tìm kiếm, đặt vé máy bay về quê dịp Tết vẫn nóng. Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), dù được bổ sung nhiều chuyến bay dịp Tết nhưng hầu hết đường bay từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến các cảng hàng không, sân bay địa phương đang nhanh chóng được lấp đầy.

Tính đến thời điểm này, các hãng đã bổ sung 522 chuyến bay trên các đường bay nội địa, tương đương khoảng 133.000 ghế. Trước tình hình thực tế, Cục HKVN đã chỉ đạo các hãng hàng không thuê thêm máy bay, đẩy mạnh bay đêm với các đường bay từ TP HCM đi miền Bắc và miền Trung. Trong khi đó, các Cảng Hàng không Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa được yêu cầu triển khai phương án khai thác 24/24 giờ để đón chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất tới.

"Với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài, lượng hành khách tại các cảng hàng không, sân bay tăng cao, có khả năng một số thời điểm tại nhà ga nội địa sẽ ùn tắc cục bộ, hành khách có thể nhận hành lý chậm hơn bình thường" - Cục HKVN cảnh báo.

Do đó, cục HKVN khuyến cáo hành khách chủ động nắm bắt thông tin chuyến bay để có kế hoạch di chuyển phù hợp nhất; chấp hành, tuân thủ tốt các quy định về an toàn, an ninh hàng không nhằm tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động chung, dẫn đến chậm trễ chuyến bay.

Về phía các hãng hàng không, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay, có mặt tại sân bay đúng giờ và tuân thủ các quy định. Theo Vietnam Airlines, trong các dịp cao điểm, lượng hành khách tăng cao đột biến sẽ khiến thời gian chờ đợi làm các thủ tục an ninh, soi chiếu hành lý... kéo dài hơn bình thường. Để tránh chậm trễ và giúp giảm tải cho nhà ga, hành khách chỉ nên có mặt tại sân bay 3 giờ trước giờ khởi hành.

Về phía địa phương, Sở GTVT TP HCM cho hay đã đề nghị Cảng vụ Hàng không Miền Nam, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí lực lượng điều tiết, hướng dẫn, phân luồng linh hoạt cho các loại xe taxi, xe công nghệ... đón khách ở các làn B, C, D, D1, D2 để tăng cường giải tỏa khách tùy theo tình hình thực tế tại sân bay. Song song đó, tiếp tục duy trì hoạt động bãi đậu xe tạm tại khu đất tiếp giáp đường vào ga quốc tế nhằm phục vụ tốt hoạt động vận chuyển hành khách trong các đợt cao điểm Tết.

Giải tỏa ùn tắc cửa ngõ

Trao đổi với phóng viên, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM, cho hay từ nay đến Tết Nguyên đán, lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao.

Bởi vậy, Công an TP HCM đã triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho các đơn vị. Trong đó, CSGT tăng cường, bố trí lực lượng tại các giao lộ, khu vực phức tạp về tình hình giao thông như nhà ga, bến xe, sân bay, các tuyến vành đai, quốc lộ...; điều tiết giao thông, giải quyết nhanh các vụ va chạm, tránh ùn ứ kéo dài.

PC08 Công an TP HCM cũng phối hợp với CSGT công an quận, huyện, TP Thủ Đức, lực lượng thanh niên xung phong, an ninh trật tự cơ sở, dân quân... điều tiết giao thông trong các khung giờ cao điểm nhằm tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông thuận tiện, an toàn. Đồng thời, phối hợp các đơn vị thuộc Cục CSGT (C08) Bộ Công an bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các nút giao gần đường dẫn cao tốc.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm chỉnh Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cụ thể là đi đúng phần đường, làn đường, không đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, chạy lên vỉa hè... để bảo đảm mỹ quan đô thị cũng như góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trong thời điểm cận Tết.

Trong thời điểm cận Tết, PC08 khuyến cáo người dân chủ động tìm hiểu lộ trình di chuyển trước khi tham gia giao thông; chấp hành nghiêm theo sự điều tiết, hướng dẫn của lực lượng CSGT.

Tăng cường phòng ngừa tai nạn giao thông Ngày 16-1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện của Thủ tướng về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân 2025. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Công điện 132/2024 của Thủ tướng về nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, có kế hoạch đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, ứng phó hiệu quả với các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông có tính phổ biến trong các dịp lễ, Tết; phòng ngừa, ngăn chặn ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Tăng cường lực lượng, phương tiện, vật tư y tế để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc khám chữa bệnh, nhất là cấp cứu, cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người.

TP HCM giảm xe dù, bến cóc Liên quan tình trạng xe dù, bến cóc, cuối năm 2024, Thanh tra Sở GTVT TP HCM đã gửi Sở GTVT danh sách những vị trí có tình trạng dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc). Tính đến ngày 15-11-2024, Thanh tra Sở GTVT ghi nhận 79 điểm có tình trạng "xe dù, bến cóc", giảm 5 điểm so với đợt rà soát vào giữa tháng 7-2024. Trong đó, TP Thủ Đức có 22 điểm xe dù, bến cóc tập trung trên Quốc lộ 1, đường Kha Vạn Cân, Quốc lộ 13, đường Liên phường, trước Khu Du lịch Suối Tiên. Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây, tại TP Thủ Đức đã giảm hẳn tình trạng "xe dù, bến cóc". Đơn cử, trên Quốc lộ 1, tại khu vực cây xăng Quốc Phong (phường Tam Bình), đoạn trước Khu Chế xuất Linh Trung (phường Linh Trung), người dân qua đây đã không còn vất vả luồn lách giữa các ô tô chở khách như trước. Tuy nhiên, tại quận Bình Tân, dọc Quốc lộ 1, tình trạng "xe dù, bến cóc" vẫn còn phức tạp.