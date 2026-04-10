Không để bị động, bất ngờ trong công tác nội chính

Chiều 10-4, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư trên địa bàn.

Ban Nội chính Thành ủy TPHCM cho biết thời gian qua, lĩnh vực nội chính Đảng ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác tại cơ sở. Do đó, hội nghị nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm bắt cụ thể hơn các nội dung nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu thực hiện công tác nội chính Đảng.

Đồng thời, nắm vững các phương pháp triển khai, phối hợp nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và phối hợp giữa các cấp, các ngành trên địa bàn TPHCM trong công tác nội chính.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã truyền đạt, trao đổi nhiều vấn đề quan trọng về quan điểm, chủ trương, yêu cầu trọng tâm đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiếp công dân và xử lý đơn thư của xã, phường, đặc khu trong giai đoạn hiện nay. Đại biểu cũng được nghe chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay của một số địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đề nghị các địa phương tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành, giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ.

Nhìn nhận công tác nội chính đặc thù từng địa phương khác nhau, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý: quan trọng nhất là không để bị động, không để bất ngờ. Phải chủ động nắm tình hình, phương án, tình huống để khi xảy ra là có biện pháp xử lý kịp thời.

Về việc thành lập Tổ công tác nội chính ở địa phương, Ban Nội chính Thành ủy sớm báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.