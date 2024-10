Không để cái sai tồn tại kéo dài

Tuần qua, thông tin UBND TP Hà Nội lấy ý kiến về áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình vi phạm mang tới tín hiệu tích cực giữa bối cảnh sự tùy tiện chưa được kiểm soát triệt để. Nếu thuận lợi, đề xuất của UBND TP Hà Nội được trình HĐND thành phố tại kỳ họp sắp tới và áp dụng ngay đầu năm sau.



6 trường hợp vi phạm đã được nêu ra, như: công trình xây sai quy hoạch, không có giấy phép xây dựng, thiếu đáp ứng phòng cháy chữa cháy, chây ỳ tháo dỡ, di dời... Vì vậy, việc xử lý bằng phương án cứng rắn như trên được cho là hợp lý.

Một công trình trong quận Ba Đình, TP Hà Nội vi phạm về xây dựng - Ảnh NLĐO

Còn tại TP HCM, ít nhất từ buổi giám sát của Thường trực HĐND thành phố với Sở Xây dựng hôm 25-9, vấn đề tương tự cũng được đưa ra. Dù vậy, Sở Xây dựng thừa nhận chưa có cơ sở pháp lý thực hiện.

Hà Nội, TP HCM là hai đô thị lớn, những vi phạm về trật tự xây dựng dù ít dù nhiều, cấp bách hay sắp cấp bách đều gặp nhau ở điểm chung là chúng hoặc gây mất mỹ quan hoặc phá vỡ kết cấu quy hoạch, không an toàn. Quan trọng hơn, việc "nhờn" quy định, ứng xử tùy tiện với nguyên tắc văn minh là không thể chấp nhận.

Sự chây ì, đi ngược xu thế tiến bộ trong xây dựng cần phải lãnh hậu quả tương ứng. Vì thế, ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước được đánh giá như động thái then chốt giúp xóa bỏ những mặt xấu nêu trên, thì không lý do gì mà do dự.

Nói 2 thành phố nên "chạy đua căn cứ xử lý" cũng đúng, nhưng đúng hơn là cùng hướng tới công tác quản lý tối ưu trên quan điểm không "cấp dưỡng khí" khiến cái sai có cơ hội kéo dài thời gian tồn tại.