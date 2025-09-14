HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Không để lãng phí tài sản công

NHÓM PHÓNG VIÊN

Các địa phương đang tập trung xử lý tài sản công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Sau hơn 2 tháng thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy đã cơ bản vận hành thông suốt. Trong giai đoạn "hậu sắp xếp" hiện nay, bên cạnh việc ổn định bộ máy thì việc xử lý cơ sở vật chất, trụ sở, nhà, đất công dôi dư đang được các bộ, ngành, địa phương gấp rút thực hiện.

Nơi thừa, nơi thiếu

Bộ Tài chính cho biết tính đến nay, cả nước còn 9.000 cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sáp nhập tỉnh, thành, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại tỉnh Ninh Bình, địa phương này đang quản lý 4.299 trụ sở và cơ sở sự nghiệp công lập. Sau sáp nhập, tỉnh có 370 trụ sở dôi dư.

TP Hà Nội đang quản lý hơn 5.200 trụ sở và cơ sở hoạt động sự nghiệp, trong đó 291 trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đang trong quá trình xử lý.

Tại tỉnh Hưng Yên, tính riêng trên địa bàn tỉnh Thái Bình trước đây, tổng số cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh là 206 cơ sở, trong đó hàng chục cơ sở để trống. Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương để xây dựng phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25-9.

Tại tỉnh Đồng Nai hiện có 310 trụ sở dôi dư. Đến nay, tỉnh đã sắp xếp, xử lý 92 cơ sở; 218 trụ sở đang chờ xử lý. Riêng TP HCM có 1.087 trụ sở dôi dư sau sáp nhập với 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Thành phố đang thực hiện phương án xử lý với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội mới.

Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), cho biết qua rà soát thực tế, vẫn còn tình trạng nơi thừa, nơi lại thiếu về trụ sở, phương tiện và thiết bị sau sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Chẳng hạn, tại các trung tâm hành chính mới của tỉnh, xã, nhu cầu sử dụng trụ sở tăng cao từ cả cơ quan trung ương và địa phương, dẫn đến tình trạng thiếu hụt. Ngược lại, tại những nơi không còn là trung tâm hành chính, nhiều trụ sở trở nên dôi dư do không còn nhu cầu sử dụng.

Cũng theo ông Thịnh, với khối lượng lớn khoảng 9.000 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, đòi hỏi phải có lộ trình phù hợp. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính định hướng tiếp tục rà soát, xử lý tài sản công theo đúng quy định nhằm tránh thất thoát. Đối với các cơ sở đã bố trí nhưng phát sinh bất cập, các địa phương cần điều chỉnh để bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng tốt nhu cầu cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

- Ảnh 2.

Hàng loạt trụ sở của các sở, ban, ngành đóng tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ - nay là phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng đang bỏ trốngẢnh: TRẦN THƯỜNG

Tránh phát sinh tiêu cực

Thời gian qua, TP Hà Nội đã lên phương án xử lý nhà, đất dôi dư, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, trong đó một số cơ sở nhà, đất được đề xuất cải tạo công năng thành trường học.

Bên cạnh đó, nhiều trụ sở ở Hà Nội đang được đề xuất bố trí làm thiết chế văn hóa, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng. Để xử lý kịp thời, dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường chủ động thực hiện sắp xếp, điều hòa các cơ sở nhà, đất trong nội bộ cấp xã để bảo đảm trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời, căn cứ vào các hình thức xử lý, khai thác tài sản theo quy định để khẩn trương xây dựng kế hoạch xử lý, khai thác các trụ sở dôi dư, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý, khai thác đối với từng cơ sở nhà, đất cụ thể.

Tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm

Bộ Tài chính cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp và xử lý tài sản công theo đúng quy định và chỉ đạo của Chính phủ, dựa trên kết quả Tổng kiểm kê tài sản công, nhằm ngăn chặn thất thoát tài sản.

Bộ Tài chính đề nghị đối với các cơ sở đã được bố trí sử dụng nhưng gặp bất cập trong quá trình vận hành, các địa phương cần điều chỉnh để bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời đáp ứng tốt nhất nhu cầu cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân chậm trễ hoặc vi phạm quy định trong việc xử lý trụ sở dôi dư.

M.Chiến

Với 218 trụ sở dôi dư chờ xử lý của tỉnh Đồng Nai, ông Ngô Đức Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cho hay sở đang nỗ lực phối hợp các sở, ngành và các phường, xã tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, bố trí. Sở cũng tham mưu cho lãnh đạo tỉnh phương án thu hồi trụ sở, cơ sở nhà, đất dôi dư để giao tổ chức có chức năng quản lý, phục vụ mục tiêu lâu dài hoặc giao tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương quản lý và khai thác theo quy định.

Sở Tài chính TP Cần Thơ thông tin hiện tổng số lượng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi sở quản lý là 4.174 cơ sở. Tổng số cơ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính do không phù hợp về vị trí, nhu cầu sử dụng, vượt quá tiêu chuẩn định mức... là 225 cơ sở, trong đó có 78 cơ sở cấp thành phố, 147 cơ sở cấp xã. Để góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, UBND TP Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND phường, xã rà soát lại phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Tại TP Đà Nẵng, sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam cũ, thành phố còn rất nhiều tài sản chưa được tính toán phương án sử dụng. Trong đó, riêng tỉnh Quảng Nam cũ, khoảng 50% trong số 2.670 cơ sở công sản còn bỏ trống. Còn trên địa bàn TP Đà Nẵng cũ, sau khi bố trí xong trụ sở cho các sở, ngành, công an, quân sự địa phương, số trụ sở dôi dư còn lại là 169. Trong buổi làm việc với Sở Tài chính gần đây, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu sở này phải có phương án xử lý cụ thể đối với các trụ sở dôi dư sau khi sáp nhập, tuyệt đối không để lãng phí, phát sinh tiêu cực. 

TS PHẠM VIẾT THUẬN, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP HCM:

Sớm chuyển đổi công năng

Các địa phương cần khẩn trương chuyển đổi công năng tài sản công, trụ sở, cơ sở nhà, đất công đang bỏ trống hoặc sử dụng không hiệu quả để xây dựng các công trình phúc lợi, phục vụ đời sống công cộng như trường học, công viên, nhà văn hóa, thư viện.

Đối với TP HCM, nên thành lập ban chỉ đạo để giải quyết kịp thời, công tác quản lý trụ sở, nhà, đất công. Cơ quan này có bộ phận tổng hợp, đánh giá tiến độ tháo gỡ hằng tháng, hằng quý. Riêng tình trạng lãng phí đất công như hiện nay, không thể chờ rà soát tổng thể rồi mới quyết định phương án xử lý, vì quá trình sử dụng đất công qua các thời kỳ có nhiều yếu tố khách quan, chủ quan.

TS ĐỖ THỊ LOAN, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HOREA):

Phân nhóm để xử lý

Với hơn 9.000 cơ sở nhà, đất dôi dư, nếu bố trí, sử dụng hiệu quả thì đây sẽ trở thành nguồn lực quý giá cho nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện, hạ tầng và phúc lợi công cộng.

Tránh thất thoát lãng phí phải bắt đầu từ minh bạch. Trong việc xử lý công sản dôi dư này, cần số hóa toàn bộ dữ liệu, lập bản đồ trực tuyến để người dân có thể theo dõi và giám sát.

Về phương án xử lý, nên phân loại theo 4 nhóm: giữ lại cho công vụ; chuyển công năng phục vụ dân sinh; đấu giá công khai theo quy hoạch; hợp tác công - tư dài hạn với cam kết trách nhiệm cụ thể.

Sơn Nhung ghi


chính quyền địa phương đơn vị hành chính trụ sở chính quyền địa phương 2 cấp tài sản công
