Không để "nhờn" luật giao thông

Lực lượng CSGT vừa triển khai thực hiện một biện pháp được trông đợi sẽ giúp tăng cường bảo đảm an ninh - trật tự giao thông đường bộ, góp phần quan trọng trong việc xử lý tình trạng "nhờn" luật.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội mới đây đã tổ chức hơn 20 điểm ghi hình phạt nguội lưu động trên 8 tuyến đường và 20 nút giao thông trọng điểm. Mỗi điểm có CSGT vận hành máy ảnh chuyên dụng gắn trên chân máy, cùng bảng thông báo rõ ràng "Camera ghi hình phạt nguội", hoạt động vào các khung giờ cao điểm. Hình ảnh vi phạm được chuyển ngay về tổ công tác để xử lý.

Nhiều trường hợp vi phạm đã được ghi nhận, chủ yếu là vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, leo vỉa hè... - những hành vi vi phạm phổ biến nhất. Hình thức phạt nguội này được thực hiện công khai, minh bạch, tạo hiệu quả răn đe cao và buộc người dân phải cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông.

Tình trạng vi phạm giao thông, nhất là ở người điều khiển xe máy, tồn tại khá phổ biến. Các hành vi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, leo vỉa hè… vẫn diễn ra khi vắng bóng lực lượng chức năng. Đây là biểu hiện rõ rệt của tình trạng "nhờn" luật - tâm lý không coi trọng pháp luật, xem thường sự an toàn của chính mình và người khác.

Từ khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực với mức phạt tăng mạnh, tình hình giao thông tại Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn và vi phạm luật giao thông giảm, ý thức của người dân được nâng cao. Tuy nhiên, tình trạng "nhờn" luật vẫn diễn ra, nhất là những nơi và thời gian không có lực lượng chức năng. Điều này cho thấy mức phạt cao chưa đủ mà còn cần sự hiện diện thường xuyên và giám sát hiệu quả của lực lượng chức năng.

Một nguyên nhân khác là lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe máy, ở Hà Nội quá lớn, trong khi lực lượng chức năng có hạn, nhất là vào giờ cao điểm. Trong nhiều trường hợp, CSGT phải ưu tiên điều tiết giao thông để tránh ùn tắc thay vì xử lý vi phạm. Sự quá tải này khiến người điều khiển phương tiện dễ sinh tâm lý xem nhẹ pháp luật, "tranh thủ vi phạm" khi không bị để ý.

Thực tế cho thấy không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng bắt nguồn từ hành vi vi phạm của người đi xe máy. Vì vậy, việc tăng cường xử lý, kể cả bằng phạt nguội và công nghệ, là hướng đi đúng đắn để lập lại kỷ cương trong tham gia giao thông.

Việc triển khai phạt nguội lưu động cho thấy quyết tâm của chính quyền TP Hà Nội để siết chặt kỷ cương giao thông. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là thông điệp rõ ràng: Pháp luật phải được tôn trọng và thực thi nghiêm túc. Khi mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi nhận, xử lý dù không có mặt trực tiếp của lực lượng CSGT thì người tham gia giao thông buộc phải thay đổi thói quen xấu.

Để xây dựng văn hóa giao thông văn minh và an toàn, công nghệ và chế tài chỉ là công cụ; yếu tố cốt lõi vẫn là ý thức tự giác của người đi đường. Phạt nguội không nhằm trừng phạt mà để cảnh tỉnh, để mỗi người hiểu rằng việc chấp hành luật là vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng. Khi luật pháp được thực thi nghiêm minh, công bằng, trật tự giao thông sẽ được cải thiện, góp phần xây dựng thủ đô văn minh, an toàn.