Không để ùn tắc vì thiếu cơ sở dữ liệu

Đa số TTHC được thực hiện thông qua các phần mềm, cơ sở dữ liệu điện tử được thuê hoặc mua từ các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông như hệ thống thông tin lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử... Nếu việc triển khai các thủ tục liên quan đến thuê dịch vụ bị trục trặc hoặc đơn vị cho thuê chấm dứt cung cấp dịch vụ sẽ dẫn đến việc giải quyết TTHC cho người dân bị chậm, thậm chí ùn tắc, kéo dài.



Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do việc triển khai thủ tục đấu thầu thuê, mua dịch vụ từ các đơn vị viễn thông của một số địa phương bị chậm, lúng túng hoặc do thiếu kinh phí. Đặc biệt một số địa phương vì lý do nào đó chưa bố trí được kinh phí hoặc có kinh phí thì chậm triển khai các thủ tục cần thiết liên quan để thuê, mua dịch vụ...

Do đó, cần có chiến lược dài hạn trong việc thuê hoặc mua các phần mềm, cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ cho việc giải quyết TTHC. Các bộ, ngành ở Trung ương nên làm đầu mối đứng ra đàm phán, bố trí kinh phí và làm các thủ tục liên quan để thuê hoặc mua các phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung và triển khai trên phạm vi toàn quốc sẽ hạn chế khó khăn, chậm triển khai ở một số địa phương như hiện nay.

Điều này cũng sẽ tạo sự thống nhất, đồng bộ về hạ tầng công nghệ thông tin trong việc triển khai các cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung về TTHC. Đồng thời, hạn chế tối đa nguy cơ bị ngắt việc cung cấp dịch vụ, vì các địa phương không thuê, không mua được phần mềm, cơ sở dữ liệu điện tử nhằm phục vụ nhu cầu giải quyết TTHC của người dân.

Đừng để xảy ra tình trạng ùn ứ, chậm giải quyết TTHC cho người dân chỉ vì không thuê được, không mua được hoặc do thiếu kinh phí để cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ giải quyết TTHC bị ngắt.