Không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại Hà Nội và TP HCM

Các lực lượng chức năng ra quân thực hiện năm An toàn giao thông 2025. Ảnh: Tuấn Khải

Sáng 17-1, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2025. Ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết năm An toàn giao thông 2025 có chủ đề "Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai".

Ba mục tiêu chính gồm: Kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cùng với đó là xây dựng văn hóa giao thông an toàn; khắc phục tình trạng ùn tắc, ô nhiễm từ các hoạt động giao thông; không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại Hà Nội, TP HCM và một số đô thị lớn trên cả nước...

Các lực lượng chức năng ra quân thực hiện năm ATGT 2025. CLIP: Kim Thảo

Theo ông Thành, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, đã tác động rất lớn, rộng khắp trên toàn quốc; làm thay đổi thái độ, hành vi của người tham gia giao thông theo hướng tích cực hơn.

Sau lễ phát động, các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của cơ quan, đơn vị và địa phương, triển khai quyết liệt, hiệu quả ngay trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết năm 2025, thành phố phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên so với năm 2024 trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương); giảm ùn tắc giao thông...

Trước mắt, thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và lễ hội xuân.

Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, ùn tắc giao thông; ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, cương quyết trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ.

Ông Đông cũng yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả các giải pháp giảm ùn tắc giao thông; rà soát, khắc phục kịp thời các bất hợp lý trong tổ chức giao thông, xử lý các điểm hay xảy ra tai nạn giao thông đường bộ.

Có phương án ứng trực, phân luồng giao thông, không để ùn tắc kéo dài khi có sự cố, tai nạn giao thông, nhất là thời điểm trước và ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên các tuyến trục chính, tuyến vành đai cửa ngõ ra vào nội đô.