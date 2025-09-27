Ngày 27-9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 7 Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ một người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, có hành vi húc vào xe máy của người phụ nữ mặc quân phục đang dừng chờ đèn đỏ.



Người đàn ông dọa đạp xe của người phụ nữ. Ảnh chụp màn hình

Trước đó vào ngày 26-9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 29T1 - 096.xx không đội mũ bảo hiểm, khi đến chỗ dừng chờ đèn đỏ đã bấm còi inh ỏi với thái độ "hổ báo", thiếu văn hóa khi tham gia giao thông.

Sự việc được cho là xảy ra lúc 16 giờ 41 phút ngày 26-9, khi người đàn ông "hổ báo" đến ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân (quận Hà Đông cũ, TP Hà Nội) đã cố tình cho xe húc vào phần đuôi xe máy của một người phụ nữ mặc quân phục đang ở sát lề đường dừng đèn đỏ.

Sau đó, người đàn ông này còn tiếp tục giơ chân với ý định đạp vào xe máy của người phụ nữ.