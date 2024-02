Không "đụng" ông Trump, bà Nikki Haley vẫn thua đau ở Nevada

Bà Haley bị loại ngay cả khi ông Donald Trump lựa chọn không tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở bang Nevada hôm 6-2, thay vào đó chọn hình thức "họp kín" vào ngày 8-2 (giờ địa phương).

Theo quy định của bang Nevada, bà Haley vẫn được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ với tư cách là người có số phiếu bầu cao nhất sau lựa chọn "Không bầu ứng cử viên nào".

Tuy nhiên, bà quyết định bỏ qua bang này và dành thời gian cho bang quê nhà Nam Carolina, nơi sẽ diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ tiếp theo. Bà Haley tổ chức vận động tranh cử ở California, bang "Siêu thứ Ba", vào ngày 7-2.

Kết quả cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở bang Nevada ngày 6-2: Bà Haley "về nhì" dù không có đối thủ. Ảnh: MSNBC

Những người ủng hộ ông Trump ở bang Nevada, bao gồm cả Thống đốc Joe Lombardo, đã ủng hộ lựa chọn "Không bầu ứng cử viên nào" trong lá phiếu sơ bộ nhằm phản đối bà Haley. Đảng Cộng hòa sau đó có thể bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc họp kín ngày 8-2.

Việc thất bại ở bang Nevada là một đòn giáng mạnh vào cơ hội mong manh của bà Haley. Nevada là bang tổ chức cả hai hình thức bầu cử sơ bộ và họp kín. Nhiều người chỉ trích hệ thống kép này là do đảng Cộng hòa thiết lập để mang lại lợi thế cho ông Trump, theo báo The New York Times.

Bà Betsy Ankney, người quản lý chiến dịch tranh cử của bà Haley, phát biểu hôm 6-2: "Chúng tôi đã sớm đưa ra quyết định rằng chúng tôi sẽ không trả 55.000 USD để tham gia vào quy trình giúp ông Trump gian lận".

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden đã dễ dàng giành chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở bang Nevada. Vào thời điểm cuộc đua bắt đầu, ông Biden nhanh chóng dẫn đầu với khoảng 89% số phiếu bầu, cách "đối thủ" thứ hai - lựa chọn "Không bầu ứng cử viên nào" - rất xa (chỉ đạt 6% số phiếu bầu) và đối thủ thứ ba Marianne Williamson chỉ được 3% số phiếu bầu. Đây là chiến thắng thứ hai của ông Biden trong những ngày gần đây.

Hạ nghị sĩ Dean Phillips (bang Minnesota) không tham gia cuộc đua ở Nevada và không xuất hiện trên lá phiếu.