Văn hóa - Văn nghệ

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh làm điểm nhấn Đường sách Tết 2026

Kim Ngân

(NLĐO) - Đường sách Tết 2026 đặt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh ở trung tâm, kết hợp trưng bày sách, công nghệ và nhiều hoạt động giao lưu đặc sắc.

Ngày 12-2, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 dành vị trí trung tâm cho Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.

Lễ hội Đường sách Tết năm nay diễn ra từ ngày 15 đến 22-2 (tức 28 tháng Chạp đến Mùng 6 Tết) với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", đồng thời tổ chức tại ba địa điểm chính gồm đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu).

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh do Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh TP HCM phối hợp cùng các đơn vị xuất bản thực hiện với chủ đề "Rừng tre kể chuyện", kết hợp vật liệu tre truyền thống cùng công nghệ trình chiếu hiện đại để truyền tải những giá trị lịch sử sâu sắc.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh làm điểm nhấn Đường sách Tết 2026 - Ảnh 1.

Phối cảnh đại cảnh A tại Lễ hội Đường sách Tết Bính ngọ 2026. Ảnh: BTC

Tại đây, khu trải nghiệm "Hành trình theo chân Bác" trưng bày 16 tấm phướn in trích dẫn từ các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng không gian tái hiện ngôi nhà Bác ở làng Kim Liên (Nghệ An). Công nghệ trình chiếu 360 độ được ứng dụng nhằm tăng tính tương tác, giúp người xem cảm nhận chân thực hơn về cuộc đời và tư tưởng của Người.

Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu gần 70 tựa sách giấy, bản điện tử và sách nói thuộc "Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh" với những ấn phẩm tiêu biểu như "Nhật ký trong tù", "Đường Kách mệnh" và sách ảnh "Uncle Ho: The name that illuminates Viet Nam's beauty". Đội ngũ thuyết minh viên luôn sẵn sàng hỗ trợ người tham quan tìm hiểu nội dung.

Không gian còn trưng bày các nội dung tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (1946 - 2026) và các thông tin định hướng bầu cử Quốc hội khóa XVI. 

Một hạng mục khác là triển lãm kỷ niệm 50 năm TP HCM mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976 - 2026), với những hình ảnh tư liệu sinh động kể lại quá trình phát triển đô thị.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh làm điểm nhấn Đường sách Tết 2026 - Ảnh 2.

Phối cảnh khu trung tâm Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, triển lãm "TP HCM - Thành phố đô thị đáng sống" giới thiệu diện mạo mới của thành phố sau sáp nhập 3 địa phương, cùng sa bàn quy hoạch tổng thể, mô hình sách nghệ thuật và trải nghiệm công nghệ thực tế ảo AR thông qua điện thoại.

Lễ hội còn bố trí khu trải nghiệm sách công nghệ, giới thiệu các ứng dụng mới như sách tích hợp AI, công nghệ thực tế tăng cường (AR) và thư viện số, mang đến cách tiếp cận tri thức hiện đại cho bạn đọc.

Khu vực hội nhập quốc tế được thiết kế theo hình vòng tròn, lấy cảm hứng từ biểu tượng "Vòng giao thoa tri thức". Tại đây, nhiều lãnh sự quán và đơn vị xuất bản nước ngoài trưng bày ấn phẩm song ngữ, đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối văn hóa giữa các quốc gia.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh làm điểm nhấn Đường sách Tết 2026 - Ảnh 3.

Khu vực triển lãm "Sách và hội nhập". (Ảnh: BTC)

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn nghệ thuật được tổ chức nhằm tăng tính tương tác với bạn đọc. Nổi bật là màn biểu diễn thư pháp của nghệ sĩ Quang Lĩnh với cây bút dài 2,7 m trên khổ giấy dài 8 m, thực hiện dòng chữ "Kỷ nguyên vươn mình".

Bên cạnh đó, lễ hội còn có sự góp mặt của các tác giả quen thuộc như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng, tham gia giao lưu và ký tặng sách cho độc giả.

Với diện tích mở rộng và quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Đường sách Tết trở thành một điểm hẹn văn hóa không thể bỏ qua mỗi dịp đầu năm tại TP HCM, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và bồi đắp giá trị tinh thần cho cộng đồng.

