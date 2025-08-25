HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Không giao con cho vợ cũ nuôi theo phán quyết của toà, người đàn ông nhận "trái đắng"

Tr.Đức

(NLĐO)- Bị buộc phải giao con chung cho chị H. chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đến khi cháu bé đủ 18 tuổi, nhưng Hưng chây ì, không tự nguyện thi hành án.

Ngày 25-8, Viện KSND Khu vực 10 (TP Hải Phòng) cho biết vừa phối hợp với TAND khu vực 10 đưa ra xét xử vụ án Phạm Văn Hưng (SN 1986, trú tại phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng) về tội "Không chấp hành án" theo quy định tại khoản 1 Điều 380 Bộ luật Hình sự.

Hưng bị xử phạt không giao con cho vợ cũ theo phán quyết của tòa án - Ảnh 1.

Kiểm sát viên công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Phạm Văn Hưng tại phiên toà

Theo cáo trạng, Phạm Văn Hưng là người phải thi hành án đã nhận được quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 03 ngày 5-10-2023 của Chi cục Thị hành án dân sự thị xã Kinh Môn (nay là Phòng thi hành án khu vực 10, TP Hải Phòng) cho thi hành bản án dân sự sơ thẩm số 21 ngày 28-5-2021 của TAND thị xã Kinh Môn (nay là TAND khu vực 10, TP Hải Phòng).

Trong đó, nội dung buộc Phạm Văn Hưng phải giao con chung là cháu Ph.H.A, (SN 2020) cho chị Ng.T.H. được quyền trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. Thời gian nuôi dưỡng con chung từ tháng 5-2021 đến khi con chung trưởng thành (đủ 18 tuổi), nhưng Hưng không tự nguyện thi hành án.

Quá trình tổ chức thi hành án, cơ quan thi hành án đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành án đối với Hưng. Cùng với đó, nhiều lần Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn đã phối hợp với chính quyền địa phương giải thích, vận động, đôn đốc, thuyết phục nhưng Phạm Văn Hưng vẫn không giao con chung cho chị H. nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, mặc dù có điều kiện để thi hành án.

Ngày 20-12-2024 Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn có văn bản kiến nghị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hưng về tội "Không chấp hành án" theo quy định tại Điều 380 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi công khai tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên đã phạt Phạm Văn Hưng 7 tháng tù về tội "Không chấp hành án" quy định tại khoản 1 Điều 380 Bộ luật Hình sự.

