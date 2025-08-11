Không khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bị phạt đến 75 triệu đồng

Nghị định 218/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu đã tăng nặng mức phạt đối với nhiều hành vi.
Điều 9 Nghị định 218/2025/NĐ-CP quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân như sau:
STT
Hành vi vi phạm
Mức phạt theo NĐ 218/2025/NĐ-CP (mới)
Mức phạt theo NĐ 120/2013/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi NĐ 37/2022)
Thay đổi
1
Không có mặt đúng thời gian, địa điểm sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự/CAND
3 - 5 triệu đồng
10 - 12 triệu đồng
Giảm mức phạt
2
Không nhận quyết định sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự/CAND
5 - 8 triệu đồng
12 - 15 triệu đồng
Giảm mức phạt
3
Không có mặt đúng thời gian, địa điểm khám sức khỏe theo quyết định gọi khám
15 - 20 triệu đồng
10 - 12 triệu đồng
Tăng mức phạt và thay đổi thuật ngữ từ "lệnh" sang "quyết định"
4
Không nhận quyết định khám sức khỏe mà không có lý do chính đáng
20 - 30 triệu đồng
12 -15 triệu đồng
Tăng mức phạt, điều chỉnh ngôn từ
5
Cản trở người khác nhận quyết định khám sức khỏe (chưa đến mức truy cứu hình sự)
20 - 30 triệu đồng
(Không quy định)
Bổ sung hành vi mới
6a
Gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe để trốn tránh nghĩa vụ
30 - 40 triệu đồng
15 - 20 triệu đồng
Tăng mức phạt
6b
Đưa/nhận tiền, tài sản < 2 triệu đồng để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe
30 - 40 triệu đồng
15 - 20 triệu đồng
Tăng mức phạt, mở rộng đối tượng xử lý (người nhận tiền cũng bị xử lý)
7
Không chấp hành quyết định gọi kiểm tra, khám sức khỏe
50 - 75 triệu đồng
25 - 35 triệu đồng
Tăng mức phạt đáng kể và thay đổi từ "lệnh" sang "quyết định"
Như vậy có thể thấy, hành vi không chấp hành quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đã tăng nặng mức phạt lên đến 75 triệu đồng.
