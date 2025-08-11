HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Không khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bị phạt đến 75 triệu đồng

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Hành vi không chấp hành quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đã tăng nặng mức phạt lên đến 75 triệu đồng

Nghị định 218/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu đã tăng nặng mức phạt đối với nhiều hành vi.

Không khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bị phạt đến 75 triệu đồng - Ảnh 1.

Hành vi không chấp hành quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đã tăng nặng mức phạt lên đến 75 triệu đồng (Ảnh minh họa)

Điều 9 Nghị định 218/2025/NĐ-CP quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân như sau:

STT

Hành vi vi phạm

Mức phạt theo NĐ 218/2025/NĐ-CP (mới)

Mức phạt theo NĐ 120/2013/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi NĐ 37/2022)

Thay đổi

1

Không có mặt đúng thời gian, địa điểm sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự/CAND

3 - 5 triệu đồng

10 - 12 triệu đồng

Giảm mức phạt

2

Không nhận quyết định sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự/CAND

5 - 8 triệu đồng

12 - 15 triệu đồng

Giảm mức phạt

3

Không có mặt đúng thời gian, địa điểm khám sức khỏe theo quyết định gọi khám

15 - 20 triệu đồng

10 - 12 triệu đồng

Tăng mức phạt và thay đổi thuật ngữ từ "lệnh" sang "quyết định"

4

Không nhận quyết định khám sức khỏe mà không có lý do chính đáng

20 - 30 triệu đồng

12 -15 triệu đồng

Tăng mức phạt, điều chỉnh ngôn từ

5

Cản trở người khác nhận quyết định khám sức khỏe (chưa đến mức truy cứu hình sự)

20 - 30 triệu đồng

(Không quy định)

Bổ sung hành vi mới

6a

Gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe để trốn tránh nghĩa vụ

30 - 40 triệu đồng

15 - 20 triệu đồng

Tăng mức phạt

6b

Đưa/nhận tiền, tài sản < 2 triệu đồng để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe

30 - 40 triệu đồng

15 - 20 triệu đồng

Tăng mức phạt, mở rộng đối tượng xử lý (người nhận tiền cũng bị xử lý)

7

Không chấp hành quyết định gọi kiểm tra, khám sức khỏe

50 - 75 triệu đồng

25 - 35 triệu đồng

Tăng mức phạt đáng kể và thay đổi từ "lệnh" sang "quyết định"

Như vậy có thể thấy, hành vi không chấp hành quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đã tăng nặng mức phạt lên đến 75 triệu đồng.

khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự xử phạt vi phạm vi phạm quy định ngành sức khỏe
