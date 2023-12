Không khí lạnh khiến nhiều tỉnh, thành rét dưới 10 độ C

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 7-10 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C. Ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến từ 13-15 độ C.

Nhiệt độ đo được lúc 6 giờ sáng 23-12, ở Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 4 độ C; Cao Bằng 7 độ C; Hòa Bình 7,4 độ C; Sơn La 8 độ C; Phủ Liễn (Hải Phòng) 9 độ C; Phú Thọ 9,8 độ C: Bãi Cháy (Quảng Ninh) 9,8 độ C;Hà Đông (Hà Nội) 10,4 độ C; Thanh Hóa 11 độ C; Nghệ An 12,7 độ C.