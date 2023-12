(NLĐO) - Không khí lạnh mạnh sẽ khiến nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C, rét đậm, rét hại; Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to