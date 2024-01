(NLĐO) - Không khí lạnh mạnh tăng cường khiến miền Bắc chìm trong giá rét nhiều ngày qua. Nhiệt độ đo lúc 6 giờ sáng nay tại Mẫu Sơn là 2,8 độ C; Cao Bằng 5,1 độ C; Sa Pa 5 độ C; Hà Nội 14,8 độ C