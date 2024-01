Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa rét

Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc mưa và rét, có nơi rét đậm

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Dự báo, ngày 10-1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3.

Ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C. Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh và ra đa thời tiết, cơ quan khí tượng phát hiện thấy vùng mây đang phát triển và gây mưa cho khu vực Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy và có xu hướng mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Không khí lạnh khiến biển động mạnh

Trên biển, ngày 10-1, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2 m, biển động.

Từ chiều và đêm 10-1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng vùng biển Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 m.

Ngày và đêm 11-1, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.