Sức khỏe

Không khí ở Everest có thể đánh bại một bệnh nan y

(NLĐO) - Trong thí nghiệm trên chuột, các nhà khoa học Mỹ chỉ ra rằng các triệu chứng của một căn bệnh nan y có thể được đảo ngược.

Theo SciTech Daily, các nhà khoa học Mỹ đã chứng minh rằng không khí có nồng độ oxy thấp có thể ngăn ngừa và đảo ngược các triệu chứng ở những con chuột mắc căn bệnh nan y Parkinson.

Parkinson là một bệnh lý thần kinh tiến triển, hiện chưa thể chữa khỏi mà chỉ có các phương pháp kiểm soát triệu chứng và làm chậm quá trình tiến triển.

Không khí ở Everest có thể đánh bại một bệnh nan y - Ảnh 1.

Trại Everest phía Nam, tọa lạc trên địa phận Nepal, ở độ cao hơn 5.300 m. Không khí tương tự nơi đây đã gần như đảo ngược một bệnh nan y - Ảnh: NATIONAL GEOGRAPHIC

Trong thí nghiệm mới, các nhà nghiên cứu Mỹ đã đưa các con chuột mắc căn bệnh nan y này vào một môi trường mô phỏng bầu không khí có nồng độ oxy thấp ở các trại Everest, vốn có độ cao trên 5.000 m.

Viết trên tạp chí Nature Neuroscience, nhóm tác giả chỉ ra rằng ở bệnh Parkinson, họ cho biết quá trình mà các tế bào gặp lỗi đã khiến các phân tử oxy dư thừa tích tụ trong não.

Lượng oxy dư thừa này dường như thúc đẩy quá trình thoái hóa thần kinh. Vì vậy, việc hạn chế lượng oxy hấp thụ có thể giúp làm chậm hoặc thậm chí đảo ngược các triệu chứng.

Điều đó đã xảy ra với các con chuột thí nghiệm: Bầu không khí ít oxy kiểu Everest đã bảo vệ các tế bào não và thậm chí phục hồi khả năng vận động.

“Việc chúng tôi thực sự chứng kiến sự phục hồi của tổn thương thần kinh thực sự rất đáng phấn khởi”- đồng tác giả chính Vamsi Mootha, thành viên Viện Broad (thuộc Viện công nghệ Massachusetts và hệ thống Havard - Mỹ), cho biết.

Theo đồng tác giả Fumito Ichinose từ Trường Y Harvard (Mỹ), kết quả này mở ra con đường mới tiềm năng để giải quyết bệnh Parkinson, mặc dù vẫn cần nghiên cứu thêm.

Các tác giả cũng lưu ý rằng việc hít thở không khí có nồng độ oxy thấp vẫn là vấn đề cần có sự giám sát y tế và có phương pháp. Thực hiện sai có thể gây hại cho sức khỏe theo nhiều mặt, bao gồm "tác dụng ngược" là thúc đẩy bệnh Parkinson.

Họ vẫn đang làm việc với mục tiêu đưa ra một phác đồ phù hợp cho các thử nghiệm lâm sàng và cuối cùng là để áp dụng cho các bệnh nhân mắc căn bệnh nan y này.

Tin liên quan

Thái cực quyền có thể kìm hãm bệnh Parkinson

Thái cực quyền có thể kìm hãm bệnh Parkinson

Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry chỉ ra thái cực quyền - môn võ có nguồn gốc từ Trung Quốc, đặc trưng bởi các chuyển động chậm mà nhiều người cao tuổi ở châu Á ưa chuộng - có thể là phương án giúp kìm hãm căn bệnh nan y Parkinson.

Tiến bộ mới trong điều trị bệnh Parkinson

Tại chương trình trò chuyện cùng thầy thuốc chủ đề "Những tiến bộ trong điều trị bệnh Parkinson thế giới và Việt Nam" do Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM vừa tổ chức (nhân Ngày Parkinson thế giới 11-4),

Hy vọng mới cho bệnh nhân Parkinson

Theo Medical Xpress, nhóm nghiên cứu do Đại học Nam California (Mỹ) dẫn đầu đã phát hiện chi tiết cấu trúc của một thụ thể não gọi là GPR6

Parkinson thoái hóa thần kinh bệnh nan y Everest
