Thời sự

Không khí rộn ràng trước giờ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền"

Ngọc Vân

(NLĐO) – Sáng 12-2, không gian Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng khai mạc tối cùng ngày tại TP HCM.

Tại tuyến đường Nguyễn Văn Của - Bình Đông (phường Phú Định), không gian chợ hoa đã khoác lên diện mạo hoàn chỉnh với sân khấu trung tâm. 

Không khí rộn ràng trước giờ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" - Ảnh 1.

Hệ thống tiểu cảnh và các gian hàng được bố trí gọn gàng. Nhân viên thi công tiếp tục rà soát lần cuối để bảo đảm an toàn, mỹ quan trước giờ khai mạc.

Không khí rộn ràng trước giờ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" - Ảnh 2.
Không khí rộn ràng trước giờ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" - Ảnh 3.

Bên dòng kênh Tàu Hủ, sắc vàng của cúc, vạn thọ hòa cùng sắc hồng, đỏ của hoa giấy và những cành mai lấm tấm nụ tạo nên bức tranh xuân vừa mộc mạc vừa rực rỡ. Không gian chợ được tổ chức dọc theo kênh, kết hợp hài hòa giữa hoa, cây kiểng trên bến và ghe thuyền chở hoa dưới nước, tái hiện sinh động hình ảnh Tết truyền thống vùng sông nước Nam Bộ.

Không khí rộn ràng trước giờ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" - Ảnh 4.

Điểm nhấn nổi bật là cụm tiểu cảnh "Phú Định nghênh xuân" trên đường Nguyễn Văn Của với hình ảnh ghe hoa và linh vật năm ngựa Bính Ngọ hướng ra trục đường chính như vươn mình ra khơi, gửi gắm thông điệp khởi đầu thuận lợi, phát triển và đón tài lộc. Công trình cũng thể hiện sự gắn kết giữa phường Phú Định (TP HCM) và tỉnh Vĩnh Long trong tổ chức hoạt động văn hóa – du lịch.

Không khí rộn ràng trước giờ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" - Ảnh 5.

Chợ hoa xuân quy tụ gần 400 gian hàng với đầy đủ hoa kiểng, cây trái, sản phẩm OCOP và đặc sản các địa phương, phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết. Trong đó là không gian "Ngôi nhà chung Trên bến dưới thuyền", nơi trưng bày nhiều đặc sản như tàu hủ ky Mỹ Hòa, bánh tráng Cù Lao Mây, bánh phồng Sơn Đốc, mứt dừa…, giúp du khách trải nghiệm rõ nét sắc màu văn hóa – ẩm thực vùng miền.

Không khí rộn ràng trước giờ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" - Ảnh 6.

Ngay từ sáng, đông đảo người dân đã đến tham quan, chụp ảnh, check-in và chờ đợi thời khắc khai mạc. 

Không khí rộn ràng trước giờ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" - Ảnh 7.
Không khí rộn ràng trước giờ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" - Ảnh 8.
Không khí rộn ràng trước giờ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" - Ảnh 9.

Bà Hứa Mỹ Ngọc (54 tuổi, ngụ phường Phú Định) chia sẻ: "Năm nay sân khấu được đầu tư rất đẹp, các tiểu cảnh rực rỡ. Tôi rất nôn nao chờ đến giờ khai mạc để người dân được chiêm ngưỡng trọn vẹn không gian Tết."

Không khí rộn ràng trước giờ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" - Ảnh 10.

Các xe diễu hành nối đuôi nhau chạy dọc tuyến đường, góp phần khuấy động không khí trước giờ khai mạc.

Không khí rộn ràng trước giờ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" - Ảnh 11.

Dù chưa đến giờ khai mạc, không khí mua bán tại chợ hoa đã rộn ràng. Ông Nguyễn Bá Hùng, tiểu thương bán hoa đến từ Bến Tre, cho biết ông đưa hàng lên TP HCM từ ngày 22 tháng Chạp để kịp bày bán. "Những ngày đầu đã có khá nhiều khách hỏi mua. Giá cả nhìn chung không biến động lớn, chúng tôi giữ mức hợp lý để người dân dễ lựa chọn, mua chưng Tết" - ông Hùng nói.

Không khí rộn ràng trước giờ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" - Ảnh 12.

Khu vực Phố Ông Đồ trên đường Bình Đông được bố trí thành không gian văn hóa truyền thống, quy tụ nhiều ông đồ trẻ viết thư pháp, phục vụ nhu cầu xin chữ, thưởng lãm và chụp ảnh của người dân trong dịp Tết.

Không khí rộn ràng trước giờ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" - Ảnh 13.

Tại Phố ẩm thực "Trên bến dưới thuyền", nhiều món ngon ngày Tết, đặc biệt là đặc sản miền Tây sông nước được giới thiệu đến người dân và du khách, góp phần làm phong phú trải nghiệm và tăng thêm hương vị xuân cho khu chợ.

Không khí rộn ràng trước giờ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" - Ảnh 14.

Chợ hoa xuân Bến Bình Đông hình thành từ sau năm 1975, đến năm 2012 được tổ chức thành chuỗi hội hoa xuân và từ năm 2021 trở thành một trong những sự kiện văn hóa thường niên của TP HCM.

Không khí rộn ràng trước giờ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" - Ảnh 15.

Chợ hoa diễn ra từ ngày 2 đến 15-2 (15–28 tháng Chạp). Lễ khai mạc tổ chức lúc 19 giờ ngày 12-2 (25 tháng Chạp) tại sân khấu chính khu vực đường Nguyễn Văn Của – Bình Đông.

