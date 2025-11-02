HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Không khoan nhượng với nội dung độc hại trên mạng

Hoài Xuân

Thời gian gần đây, nhiều nền tảng mạng xã hội (MXH) đã siết chặt kiểm duyệt nội dung, nhờ đó các thông tin độc hại, vi phạm pháp luật giảm thiểu

Tuy vậy, những nội dung nhảm nhí, dung tục, thậm chí nguy hiểm - đặc biệt là các thông tin bịa đặt, thật giả lẫn lộn, sai lệch về khoa học và lịch sử - lại có xu hướng gia tăng.

Để phòng ngừa, nhiều phụ huynh chọn cách cấm hoàn toàn con trẻ tiếp cận các nội dung trên MXH. Tuy nhiên, điều này vô tình khiến trẻ mất đi cơ hội giải trí lành mạnh và tiếp cận những nguồn kiến thức hữu ích.

Giải pháp hợp lý là cho trẻ được xem các nội dung trên mạng dưới sự kiểm soát của phụ huynh. Hiện có những tính năng và ứng dụng hỗ trợ lọc, định hướng trẻ đến các nội dung lành mạnh, như Google Family Link, Qustodio, Kaspersky Safe Kids, VNPT Family Safe... Tuy nhiên, giải pháp hiệu quả hơn cả là mỗi ngày, khi trẻ đi học về hay trong ngày nghỉ, phụ huynh nên dành một thời gian cùng trẻ xem các nội dung trên mạng. Qua đó, cha mẹ có thể kịp thời phát hiện những nội dung phản cảm, từ đó hướng trẻ chuyển sang kênh khác phù hợp hơn.

Trong khi YouTube truyền thống đã kiểm soát nội dung khá hiệu quả thì YouTube Shorts lại bộc lộ nhiều vấn đề đáng lo ngại. Điều này có thể xuất phát từ việc sản xuất nội dung trên nền tảng này quá dễ dàng, cùng định dạng video dọc phù hợp với smartphone khiến Shorts lan truyền nhanh và khó kiểm soát hơn.

Áp lực chạy theo lượt xem và tần suất đăng tải khiến nhiều chủ kênh phải tìm mọi cách để sản xuất clip, bất chấp chất lượng và tác động tiêu cực đến người xem. Lực lượng làm nội dung trên Shorts, TikTok cũng rộng và đại chúng hơn, gần như ai cũng có thể làm được nhờ những công cụ hỗ trợ "mì ăn liền". Chính vì vậy, nội dung trên các nền tảng thường dễ dãi, có nguy cơ tác động tiêu cực đến trẻ. Thực tế cho thấy kỳ vọng vào việc kêu gọi cộng đồng chung tay làm sạch nội dung trên MXH vẫn chưa mang lại hiệu quả mong muốn. Việc quản lý của các nền tảng cũng chủ yếu tập trung vào những nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm quy định cộng đồng, trong khi nhiều nội dung xấu xí, nhảm nhí, sai lệch vẫn lọt qua và tồn tại tràn lan. Đã tới lúc các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội cần ngăn chặn triệt để nội dung xấu trên MXH. 

thông tin độc hại nội dung độc hại mạng xã hội
