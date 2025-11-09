HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Không ngừng học hỏi

Bài và ảnh: Quỳnh My

Động lực để Nguyễn Thanh Tùng (TP HCM) quyết tâm du học bắt nguồn từ mong muốn khám phá thế giới rộng lớn

Ở tuổi 17, khi nhiều bạn đồng trang lứa vẫn loay hoay định hình tương lai thì Ngô Thanh Tùng đã tự viết cho mình hành trình đáng tự hào với trải nghiệm học tập và phát triển bản thân tại Mỹ. Với Tùng, ra nước ngoài không chỉ để tiếp cận kiến thức mới mà còn là cơ hội mở rộng tầm nhìn về lịch sử, văn hóa, quan hệ quốc tế và khả năng tự lập - điều mà Tùng xem là nền tảng quan trọng của mỗi bạn trẻ. Tùng tri ân ba mẹ - những người đã ủng hộ quyết định rời nhà khi cậu mới học xong lớp 10.

Ngôi trường Tùng theo học trong chương trình trao đổi văn hóa là Highland High School tại Albuquerque, bang New Mexico - môi trường đa dạng về sắc tộc, ngôn ngữ và phong cách sống. Ngoài thành thạo tiếng Anh, cậu học thêm tiếng Tây Ban Nha và tiếng Swahili - tiếng nói chính ở Kenya, Tanzania, Uganda và được sử dụng rộng rãi dọc bờ biển Đông Phi. Những bỡ ngỡ ban đầu ở xứ người nhanh chóng được khỏa lấp nhờ sự nhiệt tình của thầy cô và bạn bè. "Họ dẫn mình đến từng lớp, chỉ từng từ vựng mình chưa biết, hướng dẫn từng điều nhỏ nhất" - Tùng kể.

Không ngừng học hỏi - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Tùng (thứ ba từ phải qua) ngày càng tự tin trong giao tiếp, mạnh mẽ trong hành xử, kiên trì và kỷ luật trong học tập

Tùng rất tích cực chơi thể thao để giảm căng thẳng và nâng cao sức khỏe thể chất. Cậu say mê viết các bài nghiên cứu vật lý - toán học cùng bạn bè. Nhiều lần cậu tham gia bán pizza gây quỹ cho các cuộc thi ở trường, đồng thời học cách lên ý tưởng kinh doanh hiệu quả. Qua đó, không chỉ nâng cao kỹ năng mềm mà còn giúp Tùng kết nối với bạn mới và nhìn thấy giá trị của sự sẻ chia, tinh thần đồng đội.

Không chỉ học vì bản thân, Tùng rất quan tâm đến việc phụng sự cộng đồng. Thời gian qua, cậu làm gia sư trực tuyến trên nền tảng College Board để hỗ trợ các bạn trẻ đang ôn thi SAT môn toán. Tùng còn ấp ủ việc lập trình một máy bơm tưới tự động dựa trên độ ẩm đất để giúp người cao tuổi trong xóm nhà cậu ở TP HCM.

Với năng lực nổi bật về tin học và ngoại ngữ, Tùng theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ bán dẫn - ngành nghề đòi hỏi tư duy sắc bén, sự kiên trì và bản lĩnh. Dù chưa hoàn tất bậc phổ thông, Tùng đã được nhận vào Đại học New Mexico với học bổng toàn phần. Song, cậu vẫn không ngừng cải thiện điểm số, mở rộng hoạt động ngoại khóa để chinh phục các cột mốc nhiều thử thách hơn của nền giáo dục Mỹ.


