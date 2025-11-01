Không thể nhận ra hoa hậu Mai Phương

Khó nhận ra hoa hậu Mai Phương

Hoa hậu Mai Phương chính thức là ca sĩ

Sau hơn một năm luyện tập và hoàn thiện kỹ năng, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương chính thức debut ca sĩ qua showcase và album song ngữ đầu tay. Trên sân khấu của đêm nhạc, Mai Phương lần lượt mang đến cảm xúc bất ngờ qua những màn trình diễn kết hợp âm thanh – ánh sáng được xử lý chỉn chu, đồng thời ra mắt MV Queenery cùng các sáng tác mới nhất trong album.

Tối ngày 31-10, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương tổ chức showcase giới thiệu album âm nhạc đầu tay – A Beautiful Mess, đánh dấu cột mốc chính thức debut với vai trò ca sĩ.

Với xuất thân là Hoa hậu, lợi thế thẩm mỹ sân khấu và niềm đam mê thời trang bên cạnh âm nhạc, Mai Phương được định vị theo hướng "Musicnista".

"Musicnista – sự kết hợp giữa music và fashionista – chính là bản sắc mà chúng tôi cùng Mai Phương xác lập. Đó không chỉ là câu chuyện phong cách, mà là tư duy thẩm mỹ hiện đại, sáng tạo và dám khác biệt. Đây sẽ là kim chỉ nam xuyên suốt con đường nghệ thuật của Phương, giúp cô phát triển hình ảnh nhất quán, mang dấu ấn cá nhân và hướng đến tiêu chuẩn quốc tế", ông Phan Anh, đại diện công ty chủ quản của Mai Phương chia sẻ.

Từ nay hãy gọi Mai Phương là ca sĩ

Buổi showcase mở màn với phần giới thiệu highlight medley, mang đến những giai điệu đầu tiên từ 11 tracks trong album. Ngay sau đó, Hoa hậu Mai Phương trình diễn liên tiếp bốn tiết mục gồm Mỹ miều, Đầu xù ướt gối, Corset và IMperfect, thể hiện sự đa dạng trong màu sắc âm nhạc lẫn phong thái trình diễn.

Đáng chú ý, ở phần biểu diễn Corset, sân khấu bùng nổ khi có sự xuất hiện bất ngờ của ca sĩ SYA – nghệ sĩ đến từ Philippines, đánh dấu màn kết hợp giàu năng lượng và bất ngờ dành tặng khán giả.

Album A Beautifull Mess quy tụ bốn nghệ sĩ quốc tế: Awrii - songwriter nổi tiếng đến từ đảo Curaçao, góp giọng rap trong No More No More; SYA - rapper Malaysia, kết hợp cùng Mai Phương trong Corset; Danilla - ca sĩ kiêm nhạc sĩ Indonesia, mang âm hưởng jazz-pop lãng mạn vào Moonwalk và F.Hero - rapper, nhà sản xuất Thái Lan, đem năng lượng hiphop bùng nổ trong IMperfect.

Những sự hợp tác với các nghệ sĩ quốc tế mang đến màu sắc âm nhạc đa dạng, từ rap, hiphop đến jazz-pop, đồng thời tạo ra những điểm nhấn chuyên môn rõ rệt trong hòa âm, sáng tác và trình diễn, góp phần mở ra những kết nối thú vị giữa âm nhạc Việt Nam và các xu hướng quốc tế, đồng thời tăng tính tiếp cận của sản phẩm với khán giả đa dạng.

Hoa hậu Mai Phương đã có một buổi ra mắt hoành tráng ngay đêm Halloween

DTAP chia sẻ: "Từ khi biết tin Mai Phương sẽ trở thành thành viên của VMAS và nghiêm túc với con đường ca sĩ, chúng tôi rất bất ngờ và ấn tượng. Dù từng gặp Phương tại Miss World Vietnam 2022, nhưng việc cô quyết định tạm gác lại những thành công đã đạt được để đối diện với thử thách mới thật sự đáng trân trọng.

Trong suốt quá trình học sáng tác, tự thu âm và làm việc cùng team producer INUS, Phương đã thể hiện sự quyết tâm và tinh thần nghiêm túc, điều này cũng giúp ê-kíp hoàn thiện album đầu tay một cách chỉn chu nhất".