Thời sự Chính trị

Không tổ chức quốc tang với lãnh đạo chủ chốt bị kỷ luật, thôi chức vụ

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 237 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105 năm 2012 về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Nghị định số 237, các cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức lễ tang theo một trong các nghi thức gồm: Lễ quốc tang; Lễ tang cấp Nhà nước; Lễ tang cấp cao; Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Việc thay đổi nghi thức lễ tang ngoài các trường hợp quy định tại Nghị định này thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Đáng chú ý, Nghị định số 237 đã sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 5 Nghị định số 105 về chức danh được tổ chức lễ quốc tang. Trong đó có bổ sung quy định đối với trường hợp thôi chức vụ do vi phạm, khuyết điểm.

Cụ thể, đối với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức vụ Tổng Bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng; Chủ tịch Quốc hội, được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung thêm quy định các chức danh được tổ chức lễ tang cấp nhà nước đối với cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây khi từ trần. Bao gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân; thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân là cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Cũng theo Nghị định số 237, đối với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức vụ nêu trên được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao; bị kỷ luật bằng hình thức cách chức hoặc xóa tư cách chức vụ, chức danh, lễ tang được tổ chức theo nghi thức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

"Đối với chức danh được tổ chức lễ tang cấp cao, nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 34 Nghị định số 105 với các trường hợp như cán bộ, công chức đương chức, thôi giữ chức vụ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý (trừ các chức danh được tổ chức lễ quốc tang và lễ tang cấp nhà nước)"- Nghị định nêu rõ.

Các cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 (lão thành cách mạng) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất trở lên; cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954 - 1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đang công tác hoặc nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức lễ tang cấp cao.

Đối với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức danh trên bị kỷ luật bằng hình thức cách chức hoặc xóa tư cách chức vụ, chức danh, lễ tang tổ chức theo nghi thức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với trường hợp người từ trần là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (trừ các chức danh được tổ chức lễ quốc tang và lễ tang cấp nhà nước) được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

