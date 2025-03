Khu công nghiệp đồng loạt chuyển đổi xanh

Những năm vừa qua, việc phát triển mạnh công nghiệp xanh, mô hình các khu công nghiệp (KCN) sinh thái đáp ứng tiêu chuẩn bền vững được TP Hải Phòng đặc biệt quan tâm. Hải Phòng là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Chú trọng bảo vệ môi trường

Chính quyền TP Hải Phòng luôn khuyến khích các nhà đầu tư tập trung phát triển những dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Cùng với đó là các chính sách khuyến khích nhà đầu tư tăng cường sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời áp mái, sử dụng công nghệ sản xuất bảo vệ môi trường…

Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, cho rằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp và nguồn tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt, chuyển đổi xanh không chỉ là lựa chọn mà còn là yêu cầu cấp bách, một mệnh lệnh thời đại. Với vị thế là một trung tâm kinh tế, công nghiệp và cảng biển hàng đầu Việt Nam, Hải Phòng luôn nhận thức sâu sắc về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

TP Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu trong việc xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với sự phát triển bền vững. "Hải Phòng luôn nhất quán quan điểm kiên quyết không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Hải Phòng đặt mục tiêu phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo đảm sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội, vì sự phát triển bền vững của thành phố và các thế hệ tương lai" - ông Hiến cho biết.

Năm 2024, quy mô kinh tế Hải Phòng đứng thứ 5 cả nước. Hải Phòng có tốc độ tăng trưởng kinh tế và chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) cao nhất trong số các địa phương có quy mô kinh tế lớn, thu ngân sách đứng thứ 3, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đứng thứ 2. Các KCN và khu kinh tế của thành phố đã thu hút được 4,35 tỉ USD vốn FDI - tăng gần 1,3 lần so với năm 2023.

Kết quả trên đóng góp quan trọng vào việc tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP Hải Phòng đạt tới 11,01% - xếp thứ 3 cả nước. Hải Phòng cũng là địa phương duy nhất trên cả nước duy trì 10 năm liên tiếp tăng trưởng ở mức 2 con số, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 hay bão số 3 năm 2024.

Đáng chú ý, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2025, Hải Phòng đã thu hút tổng vốn FDI ước tính 252 triệu USD - đạt 7% kế hoạch năm; tổng vốn đầu tư trong nước ước đạt 79.627 tỉ đồng - tương đương 3,4 tỉ USD.

DEEP C mong muốn trở thành khu công nghiệp đầu tiên của Việt Nam đạt mục tiêu Net Zero

Nền tảng cho một thành phố xanh

Theo ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các KCN, khu kinh tế trên địa bàn thành phố đã thu hút được hơn 840 dự án với tổng vốn đầu tư gần 48 tỉ USD. Điều này kéo theo lượng điện tiêu thụ hằng năm lên tới 2,76 tỉ KWh và tăng thêm 15%/năm; lượng nước thải lên tới 8 triệu m3/năm, rác thải 1,5 triệu tấn/năm. Bên cạnh đó là tình trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn và nhiều vấn đề môi trường khác.

Do đó, với Hải Phòng, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn không chỉ là những khái niệm chung chung mà là xu hướng phát triển tất yếu. Thích ứng với xu hướng đó, các KCN tại Hải Phòng đã đi đầu trong việc chuyển đổi xanh, tiêu biểu là DEEP C và Nam Cầu Kiền. Đây cũng là 2 trong 5 KCN trên cả nước tiên phong thực hiện chuyển đổi xanh theo mô hình sinh thái.

Vừa qua, trong cuộc làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng, đại diện Tổ hợp KCN DEEP C đề xuất sẽ xây dựng một KCN xanh tại Khu Kinh tế ven biển phía Nam thành phố. Ông Bruno Jaspaert, Tổng Giám đốc Tổ hợp KCN DEEP C, cho biết tổ hợp này mong muốn trở thành KCN đầu tiên của Việt Nam đạt mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0).

Mục tiêu trên cũng được đề xuất trong ý tưởng quy hoạch tổng thể Khu Kinh tế phía Nam Hải Phòng; phù hợp với các chính sách, chiến lược phát triển của Việt Nam nói chung và thành phố này nói riêng. Vì vậy, DEEP C đề xuất phát triển KCN gắn liền với nhà máy xử lý rác phát điện và khu hậu cần logistics để có thể hình thành một KCN tiên phong cộng sinh thực sự.

Theo ông Bruno Jaspaert, trong lĩnh vực chuyển đổi xanh và sản xuất sạch, DEEP C đã thành công trong việc thuyết phục 18 nhà đầu tư thứ cấp (tương đương 13% khách hàng của tổ hợp này) tham gia chương trình đánh giá sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn; cam kết thực hiện 85 giải pháp về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước và giảm phát thải khí thải. Dự kiến mỗi năm, KCN của DEEP C tiết kiệm được 5,7 triệu KWh điện, 90.000 m3 nước và giảm phát thải 10.000 tấn CO2tđ.

Nhiều doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn TP Hải Phòng cũng đang tích cực chuyển đổi xanh bằng cách sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, nguyên vật liệu tái chế và hướng tới các mục tiêu ESG (môi trường - xã hội - quản trị), thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và người lao động. Việc giảm tác động tiêu cực đến môi trường không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là đòn bẩy để doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh và xây dựng thương hiệu bền vững.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên đánh giá việc phát triển mô hình KCN sinh thái đã đem lại nhiều giá trị thiết thực, như: tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường. Hướng đi này đang được Hải Phòng vận dụng khi xây dựng Khu Kinh tế ven biển phía Nam thành phố. Đây sẽ là khu kinh tế xanh đầu tiên tại Việt Nam với mô hình phát triển mới, hiện đại - bao gồm xanh, sinh thái, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, cộng sinh công nghiệp, các chuỗi liên kết cung ứng… Khu Kinh tế này cũng là động lực mới để kinh tế thành phố phát triển, đón các doanh nghiệp FDI công nghệ cao, thu hút dòng vốn phát triển bền vững, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho một Hải Phòng xanh.