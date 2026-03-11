Khu điều trị hàng trăm tỉ đồng làm mãi chưa xong

Khu điều trị kỹ thuật cao thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam (nay thuộc TP Đà Nẵng), được HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 165,8 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh lên hơn 178,9 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến 2023 và được gia hạn đến năm 2025.

Dự án nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân. Công trình gồm khối nhà 7 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 14.200 m², bố trí 8 khoa điều trị.

Khu điều trị kỹ thuật cao thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam được xây dựng khang trang nhưng chậm đưa vào sử dụng

Ngoài phần xây dựng, dự án còn đầu tư đồng bộ các hệ thống kỹ thuật như cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, chống sét… Khu điều trị được thiết kế lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại như hệ thống điều hòa trung tâm, khí y tế, thang máy, hệ thống lọc khuẩn phòng mổ... phục vụ các kỹ thuật chuyên sâu. Tổng kinh phí đầu tư trang thiết bị lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Dù được đầu tư với số vốn lớn, dự án vẫn chậm tiến độ kéo dài. Trước đây, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam (cũ) nhiều lần yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công trình để tránh lãng phí, chậm nhất trước ngày 27-2-2025 phải đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, mốc thời gian này đã trôi qua nhưng công trình vẫn chưa thể vận hành.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân chính là vướng mắc trong thủ tục đấu thầu mua sắm và lắp đặt trang thiết bị y tế. Trong khi đó, tòa nhà 7 tầng đã được xây dựng khang trang nhưng nhiều năm qua vẫn bỏ không, gây bức xúc trong dư luận và cử tri địa phương.

Tại buổi làm việc ngày 18-12-2025, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (nay là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng) khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình cho bệnh viện trước ngày 30-12-2025. Tuy nhiên, mốc thời gian này tiếp tục bị lỡ hẹn.

Trong khi khu điều trị hàng trăm tỉ đồng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, nhiều khoa tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam như Nội Tổng hợp, Nội Tim mạch, Mắt... luôn trong tình trạng quá tải. Bệnh nhân điều trị nội trú thường xuyên chật kín phòng, nhiều người phải nằm giường kê tạm ngoài hành lang hoặc dọc lối đi giữa các phòng bệnh. Điều kiện sinh hoạt và chăm sóc y tế vì thế gặp nhiều khó khăn.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cho biết bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để vận hành khu điều trị kỹ thuật cao nhưng do chủ đầu tư chưa hoàn tất thủ tục bàn giao công trình nên bệnh viện phải tiếp tục chờ đợi.