Việc được công nhận khu du lịch cấp tỉnh mở ra cơ hội thu hút đầu tư và phát triển du lịch bền vững cho Kim Phú.

Ngày 16-6, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành quyết định công nhận Khu du lịch Kim Phú, xã Kim Phú là khu du lịch cấp tỉnh.

Theo quyết định, Khu du lịch Kim Phú thuộc địa giới hành chính xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị. Phạm vi, ranh giới khu du lịch được xác định theo bản đồ quy hoạch đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

UBND tỉnh Quảng Trị giao UBND xã Kim Phú chủ trì công tác quản lý khu du lịch; đồng thời yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các sở, ngành liên quan như Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định.

Khu du lịch Kim Phú được đánh giá sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên đa dạng, gồm các giá trị địa chất, địa mạo với hệ thống hang động kỳ vĩ; hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú cùng các dòng sông, suối và hồ tự nhiên đặc sắc.

Các hoạt động trải nghiệm du lịch cộng đồng tại xã Kim Phú ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Sở hữu hệ thống hang động, rừng nguyên sinh và sông suối đa dạng, Khu du lịch Kim Phú được kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch Quảng Trị.

Khu du lịch Kim Phú quy tụ nhiều sản phẩm du lịch nổi tiếng, trong đó có tour khám phá hệ thống hang động Tú Làn.

Sở hữu hệ thống hang động, rừng nguyên sinh và sông suối đa dạng, Khu du lịch Kim Phú được kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch Quảng Trị.

Nổi bật trong khu vực là Làng du lịch Tân Hóa - địa danh được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023". Bên cạnh đó, sản phẩm du lịch khám phá hệ thống hang động Tú Làn đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Nhiều thắng cảnh tại Kim Phú cũng được lựa chọn làm bối cảnh cho các bộ phim nổi tiếng như Kong: Đảo Đầu Lâu, Người bất tử, Truyền thuyết Quán Tiên cùng nhiều chương trình truyền hình, phóng sự của các hãng truyền thông quốc tế như Netflix, BBC và The New York Times.

Không chỉ giàu tiềm năng về du lịch sinh thái, Kim Phú còn sở hữu hệ thống di sản văn hóa, lịch sử đặc sắc.

Trên địa bàn có nhiều di tích thuộc hệ thống Đường Hồ Chí Minh huyền thoại như ngầm Khe Rinh, đèo Đá, đình Kim Bảng và hang Lèn Cây Quýt. Khu vực này cũng gắn với nhiều di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh như ca trù, hò thuốc cá.

Đặc biệt, không gian văn hóa của đồng bào Chứt với các nhóm người Rục, Sách, Mã Liềng tại khu vực xã Thượng Hóa (cũ) tạo nên nét riêng biệt, góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa bản địa.

Theo quy hoạch phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Khu du lịch Kim Phú được xác định là một trong những khu du lịch trọng điểm của địa phương.

Việc được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, khai thác hiệu quả và bền vững các giá trị tài nguyên, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.