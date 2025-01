Khu nhà ở bị "lãng quên" giữa trung tâm Huế

Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt quy hoạch chi tiết vào năm 2013. Năm 2014, UBND TP Huế giao Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư, theo quy định của pháp luật nhà ở.

Sau khi khởi công, vào năm 2018 chủ đầu tư đã xây dựng hạ tầng, khu nhà liền kề B1 với 29 căn và bán cho người dân. Từ đó đến nay, dự án dường như bị chủ đầu tư bỏ quên, không được thi công thêm hạng mục nào; người dân rơi vào cảnh "sống dở, chết dở".

Dự án bị bỏ quên, người dân sống tạm bợ

Ông Trần Tuấn Anh, một hộ dân sống trong dự án khu nhà ở Tam Thai, cho biết năm 2018, nhà ông được chính quyền đo đạc, kiểm đếm để áp giá đền bù giải phóng mặt bằng nhằm thực hiện giai đoạn 2 của dự án. Tuy nhiên, từ đó đến nay dự án này bị "bỏ quên" khiến cuộc sống của gia đình ông và những hộ dân ở đây bị ảnh hưởng nặng nề khi đi không được, ở không xong.

Ông Huỳnh Minh Khang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Huế, cho biết dự án này đã đầu tư cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, trong đó có xây 29 căn nhà liền kề B1. Tỉ lệ hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục của dự án đã đầu tư ước tính đạt 55% toàn dự án và đã chuyển nhượng 29 căn nhà ở khu B1.

Dự án đến nay đã chậm tiến độ 6 năm 5 tháng vì chưa được UBND TP Huế ký quyết định chấp thuận đầu tư điều chỉnh, bố sung theo đề nghị của chủ đầu tư nên phải dừng.

Vào năm 2022, kết luận thanh tra dự án khu nhà ở Tam Thai của Thanh tra TP Huế đã chỉ ra 5 kiến nghị, vi phạm, thiếu sót, yêu cầu chủ đầu tư, Sở Xây dựng TP Huế khắc phục, đến nay chỉ mới thực hiện xong 1 kiến nghị.

Đối với kiến nghị tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt vi phạm đối với việc bàn giao 29 căn nhà liền kề cho khách hàng khi chưa hoàn thành thủ tục theo quy định, ông Khang cho biết năm 2022 sở nay đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý.

Sở Xây dựng nhận thấy đây là vấn đề phức tạp, đồng thời các khó khăn vướng mắc liên quan đến quyền lợi hợp pháp của các cá nhân tại 29 căn nhà khối B1 và sự ổn định an ninh trật tự, an sinh xã hội của địa phương và khu vực. Đặc biệt việc xử phạt không mở ra hướng giải quyết triệt để những vướng mắc cho dự án. Do đó, sở này kiến nghị trước mắt nên xem xét việc tháo gỡ các vướng mắc để dự án tiếp tục được triển khai xây dựng, việc xử phạt vi phạm hành chính sẽ được xử lý đồng thời với quá trình tháo gỡ các vướng mắc tại dự án.