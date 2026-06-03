Khu tái định cư hơn 14 tỉ đồng sau 4 năm vẫn dang dở

Được đầu tư hơn 14,4 tỉ đồng nhằm bố trí nơi ở an toàn cho người dân vùng sạt lở, song sau 4 năm triển khai, dự án khu tái định cư Tà Đắc tại xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng chưa hoàn thành.

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân thôn Tà Đắc, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng) sống trong cảnh thấp thỏm vì nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét dọc sông Thanh và suối Kgui. Người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền sớm bố trí nơi ở mới để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Đầu năm 2022, UBND huyện Nam Giang cũ phê duyệt dự án khu tái định cư Tà Đắc với diện tích hơn 3,6 ha, gồm 60 lô đất tái định cư cùng hệ thống giao thông nội bộ. Tổng mức đầu tư dự án hơn 14,443 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 10,663 tỉ đồng; sau đấu thầu còn 9,594 tỉ đồng, giảm hơn 1 tỉ đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng 24/4. Ngoài ra, dự án còn bố trí gần 1,9 tỉ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng và hơn 1,8 tỉ đồng cho các chi phí khác.

Dự án khu tái định cư Tà Đắc tại xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng sau 4 năm triển khai vẫn chưa hoàn thành

Theo kế hoạch, công trình phải hoàn thành vào tháng 6-2024. Nhưng đến nay, dự án vẫn còn ngổn ngang. Ghi nhận thực tế cho thấy tuyến đường bê-tông dẫn vào khu tái định cư đang thi công dở dang, nhiều khu vực chưa được san nền hoàn chỉnh. Một số vị trí xuất hiện khối đá lớn, khiến việc thi công theo thiết kế ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Theo chủ đầu tư, trước khi triển khai, các cơ quan chức năng đã khảo sát thực địa và thống nhất lựa chọn vị trí xây dựng. Khu tái định cư được đánh giá thuận lợi vì gần khu vực sản xuất của người dân, đồng thời kết nối với tuyến giao thông nông thôn hiện hữu.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công đã phát sinh nhiều trở ngại về địa chất. Theo UBND huyện Nam Giang cũ, đơn vị tư vấn từng khảo sát nền đất bằng cách đào 2 hố sâu khoảng 4 m. Dù có phát hiện đá nhưng khối lượng được nhận định không lớn và vẫn có thể triển khai dự án. Thực tế, khi san ủi trên diện tích rộng, nhiều khu vực xuất hiện lớp đá dày hơn nhiều so với dự kiến, ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, dự án còn gặp vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép nổ mìn phá đá và điều kiện thời tiết miền núi thường xuyên mưa kéo dài. Để tháo gỡ khó khăn, UBND huyện Nam Giang cũ đã thống nhất điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Phần kinh phí tiết kiệm sau đấu thầu hơn 1 tỉ đồng được đề xuất sử dụng để mở rộng diện tích liền kề, phục vụ nhu cầu tái định cư. Những khu vực có nhiều đá sẽ được chuyển đổi thành đất công cộng để xây dựng khu vui chơi, thể thao và nhà sinh hoạt cộng đồng.

Năm 2024, địa phương từng gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến cuối năm. Tuy nhiên, sau đó công trình tiếp tục chậm tiến độ.

Ông Châu Ngọc Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Bến Giằng, cho biết địa phương tiếp nhận lại dự án từ tháng 1-2026. UBND xã đã làm việc với nhà thầu và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trước ngày 30-8-2026 để kịp bố trí tái định cư cho người dân trước mùa mưa bão.