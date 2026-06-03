Khu tái định cư hơn 14 tỉ đồng sau 4 năm vẫn dang dở

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Khu tái định cư hơn 14 tỉ đồng sau 4 năm vẫn dang dở

Bài và ảnh: Trần Thường

Sau 4 năm triển khai, dự án khu tái định cư Tà Đắc tại xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng chưa hoàn thành.

Được đầu tư hơn 14,4 tỉ đồng nhằm bố trí nơi ở an toàn cho người dân vùng sạt lở, song sau 4 năm triển khai, dự án khu tái định cư Tà Đắc tại xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng chưa hoàn thành.

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân thôn Tà Đắc, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng) sống trong cảnh thấp thỏm vì nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét dọc sông Thanh và suối Kgui. Người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền sớm bố trí nơi ở mới để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Đầu năm 2022, UBND huyện Nam Giang cũ phê duyệt dự án khu tái định cư Tà Đắc với diện tích hơn 3,6 ha, gồm 60 lô đất tái định cư cùng hệ thống giao thông nội bộ. Tổng mức đầu tư dự án hơn 14,443 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 10,663 tỉ đồng; sau đấu thầu còn 9,594 tỉ đồng, giảm hơn 1 tỉ đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng 24/4. Ngoài ra, dự án còn bố trí gần 1,9 tỉ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng và hơn 1,8 tỉ đồng cho các chi phí khác.

Khu tái định cư hơn 14 tỉ đồng sau 4 năm vẫn dang dở - Ảnh 1.

Dự án khu tái định cư Tà Đắc tại xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng sau 4 năm triển khai vẫn chưa hoàn thành

Theo kế hoạch, công trình phải hoàn thành vào tháng 6-2024. Nhưng đến nay, dự án vẫn còn ngổn ngang. Ghi nhận thực tế cho thấy tuyến đường bê-tông dẫn vào khu tái định cư đang thi công dở dang, nhiều khu vực chưa được san nền hoàn chỉnh. Một số vị trí xuất hiện khối đá lớn, khiến việc thi công theo thiết kế ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Theo chủ đầu tư, trước khi triển khai, các cơ quan chức năng đã khảo sát thực địa và thống nhất lựa chọn vị trí xây dựng. Khu tái định cư được đánh giá thuận lợi vì gần khu vực sản xuất của người dân, đồng thời kết nối với tuyến giao thông nông thôn hiện hữu.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công đã phát sinh nhiều trở ngại về địa chất. Theo UBND huyện Nam Giang cũ, đơn vị tư vấn từng khảo sát nền đất bằng cách đào 2 hố sâu khoảng 4 m. Dù có phát hiện đá nhưng khối lượng được nhận định không lớn và vẫn có thể triển khai dự án. Thực tế, khi san ủi trên diện tích rộng, nhiều khu vực xuất hiện lớp đá dày hơn nhiều so với dự kiến, ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, dự án còn gặp vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép nổ mìn phá đá và điều kiện thời tiết miền núi thường xuyên mưa kéo dài. Để tháo gỡ khó khăn, UBND huyện Nam Giang cũ đã thống nhất điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Phần kinh phí tiết kiệm sau đấu thầu hơn 1 tỉ đồng được đề xuất sử dụng để mở rộng diện tích liền kề, phục vụ nhu cầu tái định cư. Những khu vực có nhiều đá sẽ được chuyển đổi thành đất công cộng để xây dựng khu vui chơi, thể thao và nhà sinh hoạt cộng đồng.

Năm 2024, địa phương từng gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến cuối năm. Tuy nhiên, sau đó công trình tiếp tục chậm tiến độ.

Ông Châu Ngọc Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Bến Giằng, cho biết địa phương tiếp nhận lại dự án từ tháng 1-2026. UBND xã đã làm việc với nhà thầu và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trước ngày 30-8-2026 để kịp bố trí tái định cư cho người dân trước mùa mưa bão.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo