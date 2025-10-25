HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Gia Lai đặt ở đâu?

Đức Anh

(NLĐO) – Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa trình 3 phương án vị trí để quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh

Ngày 25-10, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa đề xuất UBND tỉnh các vị trí xây dựng Khu Trung tâm hành chính tỉnh tại Khu kinh tế Nhơn Hội.

Gia Lai xem xét 3 phương án đặt Trung tâm hành chính tại Khu kinh tế Nhơn Hội - Ảnh 1.

Khu kinh tế Nhơn Hội, nơi Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề xuất xây dựng khu trung tâm hành chính

Theo Sở Xây dựng, việc đề xuất vị trí quy hoạch Trung tâm hành chính tại Khu kinh tế Nhơn Hội là phù hợp với quy định. Các hạng mục, diện tích công trình cụ thể sẽ được xác định ở giai đoạn thiết kế dự án, bảo đảm tính đồng bộ với các cấp độ quy hoạch.

Qua khảo sát khu vực bán đảo Phương Mai, phường Quy Nhơn Đông, liên ngành gồm Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã đưa ra 3 phương án vị trí xây dựng khu trung tâm hành chính.

Phương án 1: Dải đất ven đầm Thị Nại (phía Tây tuyến đường chuyên dụng), quy mô khoảng 50 ha. Vị trí này có ưu điểm là giao thông kết nối thuận lợi, gần trung tâm Quy Nhơn, không gian mở hướng ra đầm Thị Nại. Tuy nhiên, khu đất hẹp, kéo dài theo hướng Bắc – Nam, địa hình thấp, nền địa chất yếu, chi phí san lấp và xây dựng cao; phía Đông giáp khu công nghiệp nên không phù hợp với tính chất hành chính.

Phương án 2: Khu đất chuyển đổi thuộc Khu đô thị C (KCN Nhơn Hội – Khu C), quy mô khoảng 50 ha, nằm ở trung tâm Khu kinh tế Nhơn Hội. Vị trí này có hướng nhìn ra đầm Thị Nại và khu vực phía Tây Gia Lai, lưng tựa núi Phương Mai, gần biển Nhơn Lý, các khu đô thị và du lịch lớn. Khu đất có địa hình thuận lợi, đã san nền, giao thông tốt, gần sân bay Phù Cát, tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku và đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Tuy nhiên, khu vực này trước đây đã được giao cho chủ đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hội – Khu C.

Phương án 3: Khu đất chuyển đổi thuộc Khu đô thị A (phân khu 4, Khu kinh tế Nhơn Hội), cũng khoảng 50 ha, đã san nền và có chi phí đầu tư hạ tầng thấp. Tuy nhiên, khu đất nằm giữa các khu sản xuất, hướng chính khó mở ra đầm Thị Nại, ảnh hưởng cảnh quan, môi trường; trước đây cũng đã giao cho nhà đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hội – Khu A.

Sau khi đánh giá, liên ngành nhận thấy phương án 2 là phù hợp nhất với tính chất và yêu cầu của trung tâm hành chính tỉnh.

khu đô thị khu kinh tế chủ đầu tư Sở Xây dựng quy hoạch xây dựng
