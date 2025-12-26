"Khúc hát ân tình" – Đêm tri ân Lư Nhất Vũ, Lê Giang





Các nghệ sĩ tham gia chương trình "Khúc hát ân tình"

Tối 28-12, tại Nhà hát Thành phố (7 Công trường Lam Sơn, TP HCM), chương trình giao lưu – biểu diễn nghệ thuật – giới thiệu chân dung âm nhạc nhạc sĩ Lư Nhất Vũ – nhà thơ Lê Giang với chủ đề "Khúc hát ân tình" sẽ chính thức diễn ra. Đây là sự kiện văn hóa – nghệ thuật có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tri ân hai nghệ sĩ lớn đã dành trọn đời mình cho thơ ca, âm nhạc cách mạng và di sản dân ca Nam Bộ.

Chương trình do Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, Hội Âm nhạc TP HCM, Đài Truyền hình TP HCM phối hợp tổ chức; Trung tâm Nghệ thuật TP HCM và Ban Ca nhạc Đài Truyền hình TP HCM thực hiện. Đêm diễn được Đài Truyền hình TP HCM ghi hình và phát sóng, hứa hẹn lan tỏa rộng rãi những giá trị bền bỉ của âm nhạc – thi ca Việt Nam đến công chúng.

Lư Nhất Vũ - Từ hồn quê đến âm nhạc

Chương trình "Khúc hát ân tình" là một đêm biểu diễn, được dàn dựng như một trường ca thơ – nhạc và đất nước, tái hiện hành trình sáng tạo hơn nửa thế kỷ của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang, mà nói theo nhận định của NSƯT Lê Thiện: "Đó là hai nghệ sĩ, hai người bạn đời, hai tâm hồn tri kỷ cùng đi qua chiến tranh và thời bình. Họ là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo".

Ca sõ Đông Đào

Mở đầu chương trình sẽ là ca cảnh "Bài ca đất phương Nam", khúc khai từ giàu biểu tượng, nơi thơ của Lê Giang gặp gỡ âm nhạc của Lư Nhất Vũ để mở ra một miền ký ức phù sa, nghĩa tình. Từ đó, dòng chảy nghệ thuật dẫn dắt khán giả bước vào Phần I: Thơ – Nhạc và Tổ quốc, với các lớp diễn ngâm, kể chuyện, hòa tấu dân tộc, làm nổi bật mạch nguồn thi ca kháng chiến, nơi thơ đến trước âm nhạc, và âm nhạc trở thành tiếng nói đồng hành cùng lịch sử dân tộc.

Đêm nhạc sẽ tái hiện những ca khúc quen thuộc như: "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn", "Tiếng cồng vượt thác", "Bên tượng đài Bác Hồ", "Khúc hát người đi khai hoang", "Hãy yên lòng mẹ ơi"… qua phần trình diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, gợi lại một thời "tiếng hát át tiếng bom", nơi nghệ thuật trở thành sức mạnh tinh thần cho con người Việt Nam.

Khúc hát ân tình – lời tri ân gửi về cội nguồn

Ở phần II của đêm nhạc sẽ là không gian lắng đọng và ấm áp hơn, nơi dân ca Nam Bộ hiện diện như mạch ngầm nuôi dưỡng toàn bộ sự nghiệp của hai tác giả. Những làn điệu lý, hò, những câu hát quen thuộc được sưu tầm, ký âm, viết lời mới bởi Lư Nhất Vũ – Lê Giang được tái hiện qua các liên khúc, ca cảnh, múa minh họa và cả phần trình diễn của thiếu nhi.

Ca sĩ Bích Phượng

Sự góp mặt của ca sĩ Bích Phượng – con gái danh ca Út Trà Ôn – mang ý nghĩa tiếp nối truyền thống, như một lời tri ân của thế hệ sau dành cho những bậc tiền bối đã dày công giữ gìn và lan tỏa hồn dân ca phương Nam.

Bên cạnh biểu diễn, chương trình còn có phần giao lưu với đại diện giới lý luận – phê bình và nghệ sĩ, làm rõ hơn giá trị học thuật, giá trị bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trong các công trình nghiên cứu, sưu tầm dân ca của Lư Nhất Vũ – Lê Giang.

Không phô trương, không ồn ào, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang đã chọn cho mình con đường sáng tạo lặng lẽ mà bền bỉ. Thơ của họ mộc mạc mà sâu sắc, âm nhạc của họ giản dị mà ngân dài – như chính con người Nam Bộ: nghĩa tình, thủy chung, kiên cường mà dịu dàng. "Khúc hát ân tình" vì thế sẽ là đêm nhạc ôn lại nhiều ký ức về âm nhạc, văn hóa Phương Nam đặc sắc.

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đã từng chia sẻ: "Văn là hồn vía của một dân tộc; giữ được cái văn, là giữ được chính mình". Đêm nhạc khép lại bằng ca khúc "Khúc hát ân tình" với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ và các lực lượng biểu diễn như một hợp xướng của ký ức đã gắn với đất nước và con người, sẽ còn ngân vang rất lâu trong lòng công chúng.



