Quốc tế

"Khủng hoảng cô đơn" ở Trung Quốc

Anh Thư

Theo AP, sự quan tâm mạnh mẽ đối với ứng dụng này đã phơi bày "cuộc khủng hoảng cô đơn" ở Trung Quốc.

Một ứng dụng mang tên "Are You Dead?" (tạm dịch "Bạn đã chết chưa?") đang tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc trong những ngày đầu năm 2026 với lượt tải cao nhất trong số các ứng dụng trả phí trên cửa hàng của Apple vào tuần trước. 

Ứng dụng này nhắc người dùng, nhất là người sống một mình ở các thành phố xa xôi và có thể đối mặt rủi ro, "điểm danh" mỗi ngày bằng cách ấn vào một nút màu xanh lá cây lớn trên màn hình. Nếu họ không làm điều này trong hơn 2 ngày liên tiếp, ứng dụng sẽ tự động gửi thông báo qua email đến cho người liên hệ khẩn cấp mà người dùng đã chỉ định trước đó.

Theo AP, sự quan tâm mạnh mẽ đối với ứng dụng này đã phơi bày "cuộc khủng hoảng cô đơn" ở Trung Quốc. Nghe tưởng chừng đây là ứng dụng phù hợp với người cao tuổi, nhưng rất nhiều người trẻ tuổi cũng đã tải xuống. 

Anh Ian Lü (29 tuổi), 1 trong 3 thành viên nhóm phát triển ứng dụng, cho biết có rất nhiều người trẻ tuổi tìm đến các thành phố lớn để theo đuổi ước mơ và thường sống một mình. Là người đã sống một mình tại TP Thâm Quyến trong 5 năm, anh Ian Lü cho rằng không dễ thông báo cho người khác rằng mình vẫn ổn, nhất là đối với người hướng nội.

"Khủng hoảng cô đơn" ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Một phụ nữ đang sử dụng điện thoại bên ngoài một nhà hàng ở TP Bắc Kinh -Trung Quốc hôm 15-1. Ảnh: AP

Trước đây, các gia đình Trung Quốc thường gồm nhiều thế hệ sống cùng nhà hoặc ở gần nhau. Nhưng điều đó đã thay đổi trong vài thập kỷ qua khi tiến trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng khiến nhiều người phải sinh sống, học tập và làm việc cách xa gia đình. Theo báo cáo thường niên năm 2024 của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, nước này có hơn 100 triệu hộ gia đình chỉ có một người.

Một số người dùng cho rằng ứng dụng "Bạn đã chết chưa?" giống như một trò đùa vô tư giữa những người bạn thân nên được người trẻ tuổi đón nhận và sử dụng như một hình thức check-in hài hước trên mạng xã hội. 

Tuy nhiên, một số nhà bình luận cho rằng sự thành công tức thì của ứng dụng nhắc nhở mọi người quan tâm đến điều kiện sống và thế giới nội tâm của người trẻ hiện nay, với nhiều người muốn cảm giác rằng có ai đó chú ý đến và hiểu họ. "Are You Dead?" cũng đang trở thành ứng dụng được tải xuống hàng đầu ở nhiều nơi khác nhau như Singapore, Hà Lan, Anh, Ấn Độ và Mỹ, phù hợp với quan điểm của các nhà phát triển rằng sự cô đơn và an toàn không chỉ là vấn đề của Trung Quốc.

