Khủng hoảng sốt xuất huyết lan rộng

Theo Hệ thống Giám sát Hội chứng Thái Bình Dương (PSSS), các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Thái Bình Dương ghi nhận 16.502 ca SXH và 17 trường hợp tử vong kể từ đầu năm 2025.

Đây là mức cao nhất kể từ năm 2016. Fiji, Samoa và Tonga là những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Một số quốc gia và vùng lãnh thổ như Samoa, quần đảo Cook và American Samoa phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Đáng chú ý, tại Bangladesh, số ca tử vong do SXH đã vượt qua con số 100. Theo số liệu chính thức, Bangladesh ghi nhận 24.183 ca bệnh kể từ đầu năm nay; chỉ riêng trong 10 ngày đầu tháng 8 đã có 19 người tử vong, sau 41 ca tử vong trong tháng 7 và 19 ca của tháng 6.

Chuyên gia y tế công cộng nước này cảnh báo SXH đang ở mức nghiêm trọng và có thể tăng mạnh trong những tuần tới trước khi đỉnh dịch rơi vào tháng 9.

Trẻ bị sốt xuất huyết điều trị tại bệnh viện ở Dhaka của Bangladesh. Ảnh: AP

Biến đổi khí hậu, cùng thời tiết ấm, ẩm và mưa rải rác đã tạo điều kiện lý tưởng cho muỗi Aedes - tác nhân truyền virus gây SXH - sinh sôi.

TS Paula Vivili, Phó Tổng Giám đốc Cộng đồng Thái Bình Dương (SPC), giải thích với tờ The Guardian rằng trước đây, dịch SXH Dengue bùng phát theo mùa. Thế nhưng, biến đổi khí hậu đang làm mùa dịch kéo dài hơn, khiến nguy cơ mắc bệnh ở một số khu vực tồn tại quanh năm.

Do đó, TS Joel Kaufman - Giám đốc Trung tâm Phơi nhiễm, Bệnh tật, Di truyền học và Môi trường tại Trường ĐH Washington (Mỹ) - xem SXH Dengue là một trong những dịch bệnh đầu tiên liên quan biến đổi khí hậu.

Theo ông Kaufman, mưa làm mực nước dâng cao hơn, giúp trứng muỗi đã đẻ trên mặt đất nở ra. Ngoài ra, mưa lớn cũng tăng thêm nguồn nước tù đọng, là nơi lý tưởng để muỗi sinh sôi. Ông Kaufman cảnh báo những đợt bùng phát SXH hiện nay là dấu hiệu của nhiều thách thức sức khỏe cộng đồng khác trong tương lai.