Khủng hoảng Trung Đông phủ bóng kinh tế toàn cầu

Nền kinh tế toàn cầu đang chịu áp lực lớn từ cuộc khủng hoảng Trung Đông, khiến tăng trưởng chậm lại, làm bùng phát trở lại áp lực lạm phát và gia tăng bất ổn trên các thị trường tài chính.

Theo báo cáo mới được Liên hợp quốc công bố ngày 19-5, tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2026 được dự báo ở mức 2,5%, giảm 0,2 điểm % so với mức dự báo hồi tháng 1. Ông Shantanu Mukherjee, Giám đốc phân tích kinh tế của Vụ Kinh tế và Xã hội thuộc Liên hợp quốc, cho biết dự báo mới nhất dựa trên giả định giá dầu sẽ bắt đầu hạ nhiệt trong nửa cuối năm và các chính phủ có thể giảm bớt tác động của cú sốc bằng cách sử dụng nguồn dự trữ nhiên liệu.

Khủng hoảng Trung Đông ảnh hưởng mạnh nhất đến lĩnh vực năng lượng khi nguồn cung bị siết chặt, giá cả leo thang, cùng với chi phí vận tải và bảo hiểm tăng vọt. Những tác động này lan rộng khắp các chuỗi cung ứng và đẩy chi phí sản xuất lên cao. Một mối lo ngại đặc biệt là giá lương thực. Nguồn cung phân bón bị gián đoạn, đẩy giá lên cao, điều này có thể làm giảm năng suất cây trồng, gây áp lực tăng giá lương thực.

Một người đàn ông đang tiếp nhiên liệu tại một trạm xăng ở thủ đô Dhaka - Bangladesh hôm 6-5 Ảnh: AP

Cũng theo báo cáo, cuộc xung đột đã chặn đứng xu hướng giảm lạm phát toàn cầu diễn ra từ năm 2023. Theo đó, lạm phát tại các nền kinh tế phát triển được dự báo sẽ tăng từ 2,6% năm 2025 lên 2,9% năm 2026. Đối với các nền kinh tế đang phát triển, con số này tăng từ 4,2% lên 5,2%.

Theo Tân Hoa Xã, báo cáo cho thấy tác động của cuộc khủng hoảng Trung Đông là không đồng đều. Theo ông Mukherjee, các nước đang phát triển là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi tăng trưởng năm nay được dự báo thấp hơn 1,3 điểm % so với mức trung bình trước đại dịch. Trong khi đó, mức suy giảm của toàn bộ nền kinh tế toàn cầu là 0,7 điểm %.

Tây Á là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, với tăng trưởng kinh tế được dự báo giảm mạnh từ 3,6% trong năm 2025 xuống còn 1,4% vào năm 2026. Nguyên nhân không chỉ đến từ cú sốc năng lượng mà còn do cơ sở hạ tầng bị tàn phá trực tiếp, cùng những gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động sản xuất dầu mỏ, thương mại và du lịch. Ngoài ra, dự báo tăng trưởng của khu vực Caribe, Tây Phi, Trung Phi, Đông Nam Âu và Vương quốc Anh đều bị hạ từ 0,4 - 0,5 điểm %. Trong khi đó, triển vọng kinh tế của Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, vẫn được giữ nguyên, với mức tăng trưởng dự kiến lần lượt là 2% và 4,6%.



