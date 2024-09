Khủng hoảng Ukraine: Tình báo Mỹ cảnh báo sự trả đũa của Nga

Hôm 26-9, tờ New York Times đưa tin các cơ quan tình báo Mỹ đã cảnh báo rằng Moscow có thể trả đũa trực tiếp những nước phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Theo đánh giá tình báo được tờ New York Times trích dẫn, các nhà phân tích tin rằng ngay cả khi Ukraine được phép tự do sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, điều đó sẽ không tác động đáng kể đến cuộc xung đột do số lượng tên lửa có hạn.

Hơn nữa, sau các cuộc tấn công ban đầu, Moscow có thể sẽ chuyển các khí tài quan trọng ra khỏi tầm bắn, khiến Kiev khó đạt được bất kỳ mục tiêu quân sự nào.

Quân đội Mỹ thử nghiệm một hệ thống tên lửa chiến thuật. Ảnh: Sputnik

Ngoài ra, quyết định để Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào Nga là một canh bạc mang tính rủi ro cao vì có thể dẫn đến các cuộc trả đũa vào tài sản quân sự của Mỹ trên toàn thế giới.

Các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá những phản ứng tiềm tàng của Nga có thể bao gồm tăng cường hành động nhằm vào các cơ sở ở châu Âu hoặc tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ và châu Âu.

Theo các nguồn tin, giới chức Washington tin rằng nếu Moscow quyết định trả đũa, họ có thể sẽ thực hiện điều đó một cách bí mật thay vì công khai để giảm nguy cơ xung đột rộng hơn.

Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine 3 loại hệ thống tên lửa tầm xa: ATACMS do Mỹ sản xuất, Storm Shadows của Anh và tên lửa SCALP của Pháp.

Phương Tây viện dẫn những hạn chế về tên lửa tầm xa để khẳng định rằng họ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột khi cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Anh và Pháp tuyên bố họ sẵn sàng cho phép Ukraine tự do sử dụng tên lửa hành trình tầm xa nhưng chỉ khi Mỹ cũng “bật đèn xanh”.