HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khuyến cáo quan trọng của Sở An toàn thực phẩm TP HCM

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Sở An toàn thực phẩm TP HCM có khuyến cáo quan trọng sau vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì cóc Cô Bích

Sở An toàn thực phẩm TP HCM cho biết bên cạnh nỗ lực của cơ quan quản lý và trách nhiệm tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen sử dụng thực phẩm an toàn, góp phần giảm thiểu nguy cơ ngộ độc và bệnh truyền qua thực phẩm. 

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, người dân cần mua thực phẩm tại các chợ, siêu thị, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sản phẩm có thông tin về nguồn gốc, ngày sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng. 

"Không nên mua, sử dụng thực phẩm trôi nổi, không bao bì, không nhãn mác hoặc có dấu hiệu hư hỏng, ôi thiu hoặc thực phẩm rao bán không có địa điểm cố định" – Sở An toàn thực phẩm TP HCM nhấn mạnh.

Khuyến cáo quan trọng từ sở An toàn thực phẩm TP HCM sau vụ ngộ độc bánh mì - Ảnh 2.

Thực phẩm chín ăn liền không được che đậy

Khi ăn uống bên ngoài, đặc biệt trong các dịp lễ, hội, sự kiện đông người, người dân nên ưu tiên chọn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có địa điểm cố định, có khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm sạch sẽ, nhân viên phục vụ đeo găng tay, nón, khẩu trang đầy đủ.

Hạn chế sử dụng dịch vụ của các hàng rong lề đường, cơ sở tạm bợ, không đảm bảo các điều kiện vệ sinh về khu vực chế biến, khu vực kinh doanh và cả điều kiện về con người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Khuyến cáo quan trọng từ sở An toàn thực phẩm TP HCM sau vụ ngộ độc bánh mì - Ảnh 3.

Bánh mì phơi bụi bán cho khách dọc đường

Đặc biệt, trong sinh hoạt hằng ngày, người dân nên rửa tay thường xuyên, sử dụng nước sạch và dụng cụ nấu nướng được vệ sinh kỹ lưỡng, lưu ý tách biệt thực phẩm sống và chín để tránh nguy cơ nhiễm chéo, mất an toàn.

Thực phẩm nên được nấu chín kỹ và sử dụng ngay, tránh để lâu ở nhiệt độ phòng.

Tin liên quan

Khi chuỗi thực phẩm ngoài vòng kiểm soát

Khi chuỗi thực phẩm ngoài vòng kiểm soát

Không ít người bán thức ăn sử dụng thực phẩm do người quen tự làm hoặc mua từ các xưởng gia công nhỏ không có chứng nhận

TP HCM lại có thêm vụ nghi ngộ độc thực phẩm

(NLĐO) – Nhiều công nhân tại một công ty ở phường Đông Hưng Thuận có triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi dùng bữa trưa tại công ty.

Sở An toàn thực phẩm TP HCM nói gì về vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì vừa xảy ra?

(NLĐO) - Tối 8-11, Sở An toàn thực phẩm TP HCM cung cấp thông tin ban đầu về việc điều tra nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do người dân ăn bánh mì

ngộ độc ngộ độc thực phẩm bánh mì Sở An toàn thực phẩm bánh mì Cóc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo