Khuyến cáo sai lầm trong cấp cứu đột tử

Bệnh viện Gia An 115 (TP HCM) vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân (49 tuổi) được chuyển đến từ một phòng khám đa khoa trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, huyết áp 0/0, không mạch, SpO2 0%. Bệnh nhân đã tử vong ngoại viện nên việc cấp cứu hầu như không còn hiệu quả. Trước đó, người đàn ông này đang ngồi nhậu thì bất ngờ gục xuống bất tỉnh.

Theo BS Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Gia An 115, đột tử ngay tại bàn nhậu là tình huống không hiếm gặp. Rượu bia không chỉ gây hại cho gan mà còn kích hoạt rối loạn nhịp, nhồi máu cơ tim và ngưng tim đột ngột, đặc biệt ở nam giới trung niên. Diễn tiến thường rất nhanh, đôi khi bệnh nhân không kịp đến bệnh viện. Nếu gặp tình huống tương tự, hãy gọi 115 và ép tim ngoài lồng ngực ngay thay vì vội chuyển viện khi chưa hồi sức.

Bệnh nhân được đưa đến cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Qua hồ sơ chuyển viện của trường hợp này, bệnh viện ghi nhận nhiều điểm chưa phù hợp với khuyến cáo của Hội Tim mạch Mỹ (AHA) và quy trình hồi sức tim phổi nâng cao của Bộ Y tế. Tình trạng này cũng đã lặp lại qua nhiều ca ngưng tim tương tự như: Không thực hiện ép tim chất lượng cao, liên tục theo chuẩn ACLS (hồi sức tim phổi); sử dụng adrenaline không đúng phác đồ; không thiết lập đường thở tối ưu, thiếu theo dõi monitor; bệnh nhân không có mạch kéo dài nhưng vẫn được chuyển viện, gây nguy hiểm và tạo nghi ngại về việc né lập hồ sơ tử vong hoặc thủ tục pháp lý. Đây là bài học quan trọng cho mọi cơ sở y tế. Chỉ khi tuân thủ nghiêm túc quy trình cấp cứu chuẩn mới bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.