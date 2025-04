Khuyến sinh, nâng chất giống nòi

15 triệu trẻ sinh non mỗi năm

Theo Tổ chức Y tế thế giới, hằng năm, thế giới có khoảng 15 triệu trẻ sinh non. Nếu được hỗ trợ can thiệp y tế sớm, 3/4 trong số những đứa trẻ này có thể tiếp tục sống khỏe mạnh. Còn theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 100.000 - 110.000 trẻ chào đời non tháng và 17.000 trẻ tử vong trong vòng 28 ngày sau khi sinh.

Bộ Y tế cho biết tỉ lệ tử vong sơ sinh chiếm 71% trong số trẻ dưới 1 tuổi và 60% ở trẻ dưới 5 tuổi. Nguyên nhân là do sinh non, nhẹ cân, ngạt, chấn thương sau khi sinh, dị tật, nhiễm khuẩn... Trong đó, nguyên nhân do sinh non, nhẹ cân chiếm 25%.

BS chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, thông tin: Mỗi ngày, bệnh viện có 220 trường hợp trẻ cần chăm sóc hồi sức sơ sinh. Trong đó, có những trẻ sinh cực non, từ 24 - 28 tuần. Bệnh viện vừa đưa vào hoạt động Đơn vị Hồi sức sơ sinh đạt chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam, sẽ góp phần tăng tỉ lệ cứu sống trẻ sơ sinh non tháng. Tỉ lệ nuôi sống trẻ non tháng tại bệnh viện đã tăng theo từng năm, đặc biệt ở nhóm trẻ sinh dưới 26 tuần từ 25% vào năm 2018 đã tăng lên 47% năm 2023.