Kịch bản cho nhà đầu tư chứng khoán tuần tới

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần với mức giảm 51 điểm vừa qua khiến VN-Index rơi về mức thấp nhất trong năm 2026, với lực bán áp đảo.

Dù thị trường chứng khoán đã có tuần giảm thứ 3 liên tiếp nhưng giới phân tích dự báo VN-Index có thể chưa tạo đáy khi tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư vẫn còn nhiều.

Nhiều nhà đầu tư cho biết đang lỗ nặng, danh mục cổ phiếu bị âm từ 15-30% nhưng không cắt lỗ, cũng không dám mua thêm để trung bình giá. Phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia về xu hướng tuần tới và chiến lược cho nhà đầu tư cá nhân.

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc kinh doanh, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam

Hạn chế bắt đáy

Khi các yếu tố bất định trên thị trường quốc tế vẫn tiếp diễn có thể sẽ bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp lên doanh nghiệp, nền kinh tế Việt Nam và từ đó tạo áp lực lớn lên thị trường chứng khoán trong nước.

Điều này đã tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư và áp lực bán tuần tới vẫn đang áp đảo, đặc biệt ở nhóm vốn hóa lớn (blue-chips). Chưa kể, các thông tin vĩ mô quốc tế, áp lực bán ròng từ khối ngoại, căng thẳng địa chính trị chưa lắng dịu… càng ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư.

Chiến lược đầu tư lúc này là nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế bắt đáy, ưu tiên hạ tỉ trọng cổ phiếu, giữ tiền mặt để chờ thị trường ổn định. Với các nhà đầu tư dài hạn, chỉ nên giải ngân từng phần với các cổ phiếu cơ bản tốt khi định giá về vùng hấp dẫn, tránh "đu" theo các nhịp hồi kỹ thuật.

VN-Index đang giảm về mức thấp nhất trong năm khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc nghiên cứu, Khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Maybank

Giữ tỉ trọng cổ phiếu mức an toàn

Thị trường chứng khoán đang chịu chi phối mạnh bởi nỗi lo tác động tới kinh tế khi chiến sự ở Trung Đông kéo dài, dẫn đến nguồn cung xăng dầu có rủi ro gặp tắc nghẽn.

Trong bối cảnh rủi ro hệ thống từ ảnh hưởng của căng thẳng chiến sự như hiện nay, việc dự đoán tình huống và dự báo chỉ số VN-Index sẽ trở nên khó khăn hơn.

Do đó, sự thận trọng của nhà đầu tư lúc này không quá khó hiểu và cũng rất khó để đưa ra một lời khuyên chung bởi vị thế mỗi nhà đầu tư là khác nhau.

Giải pháp phù hợp là nhà đầu tư nên giữ một tỉ trọng cổ phiếu ở mức an toàn để không gặp rủi ro phải bán tháo hoặc quá bị động, nên theo dõi sát các chuyển động vĩ mô mới để có chiến lược phù hợp.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia phân tích, Công ty chứng khoán Pinetree

Xác suất VN-Index giảm tiếp

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đang quay trở lại kiểm tra vùng đáy ngắn hạn ngày 9-3 và đã chạm hỗ trợ MA200 ngày ở mức 1.647 điểm. Tuy nhiên nhiều khả năng vùng hỗ trợ này sẽ bị phá vỡ trong đầu tuần sau khi lực bán cuối phiên thứ 6 vừa qua ở khác cổ phiếu trụ là lớn.

Trong kịch bản cơ sở, VN-Index có thể sẽ quay trở vùng 1570 - 1580 điểm trước khi có nhịp hồi kỹ thuật vào giữa tuần sau khi dòng tiền thông minh vào bắt đáy. Với sự bất ổn của vĩ mô trong nước lẫn thế giới, nhà đầu tư nên tránh mua mới các nhóm beta cao (nhạy cảm với thị trường) như ngân hàng, chứng khoán. Chủ động tận dụng nhịp hồi kỹ thuật cơ cấu lại danh mục, chỉ lướt sóng ngắn hạn với tỉ trọng vừa những cổ phiếu có câu chuyện cơ bản như phân bón, dầu khí hay năng lượng để tối ưu lợi nhuận.

Sức ép từ tỉ giá, lãi suất tăng Với nỗi lo khủng hoảng năng lượng trong nước kết hợp với lực bán ròng của khối ngoại lên tới hơn 7.500 tỉ trong tuần này, VN-Index không có động lực để tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Dù giá dầu neo cao nhưng nhóm dầu khí và hóa chất tiếp tục bị bán tháo mạnh do đã phản ánh kỳ vọng 1 cách thái quá. Tỉ giá, lãi suất tăng nhanh cũng gây áp lực lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong tuần, không riêng Việt Nam mà chứng khoán thế giới cũng đồng loạt biến động tiêu cực khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran diễn ra lâu hơn kỳ vọng; việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp tháng 3 vừa qua.



