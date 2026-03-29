Kịch bản cùng diễn biến "như trong phim" vụ 2 gã giang hồ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Phạm Anh Tài ("Tài đen", SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và Lê Văn Ân (SN 1991, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) cùng bị truy tố về tội cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền. Hai bị can bị cáo buộc dùng súng gây ra vụ cướp ngân hàng số tiền 1,85 tỉ đồng tại phòng giao dịch Trà Bá - Vietcombank, tỉnh Gia Lai hồi tháng 1 gây xôn xao dư luận.
Theo cáo trạng, Tài "đen" là giang hồ cộm cán bị truy nã từ năm 2018 khi cùng đàn em dùng súng AK bắn chết 2 người ở quán bar. Còn Ân cũng là hung thủ trong một vụ án cố ý gây thương tích đang lẩn trốn.
Mặc dù Tài và Ân đang cùng trốn truy nã, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Khoảng cuối năm 2023, Tài mua 4 khẩu súng cùng 54 viên đạn rồi cất giấu tại nơi lẩn trốn ở phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.
Đến tháng 10-2025, Tài gọi Lê Văn Ân đến phòng trọ ở Gia Lai, rủ tham gia cướp ngân hàng. Cả hai khảo sát thực địa, chuẩn bị kế hoạch. Sau khi lập cung đường trốn chạy, cả hai chọn phòng giao dịch Trà Bá của Ngân hàng Vietcombank là nơi gây án.
Tài "đen" chuẩn bị súng và phân công "mỗi người một khẩu", vạch sẵn kế hoạch thay đổi quần áo để tránh bị nhận diện. Cả hai thống nhất sử dụng xe máy nhưng phải thay đổi biển kiểm soát, màu sơn và sử dụng nhiều loại xe nhằm xóa dấu vết khi tẩu thoát. Tài đưa tiền cho Ân mua xe, trang phục, cuốc xẻng, ván... Sau hơn 3 tháng lên kế hoạch, cả hai chuẩn bị súng đạn, ba lô, quần áo và 4 xe máy lắp biển số giả để bắt đầu thực hiện vụ cướp.
Chiều ngày 19-1, cả hai thay quần áo, chuẩn bị 2 khẩu súng ngắn K54 và K59 đã lên đạn giấu trong người. Ân đi xe máy Exciter lắp biển số giả chở Tài đến phòng giao dịch. Sau khoảng 2 phút ngồi xuống ghế bên phải từ cửa vào, Tài đi vào phía quầy giao dịch, tháo găng tay len, cầm súng giơ về phía nhân viên ngân hàng, hô to "đứng im, đứng im". Cùng lúc đó, Ân rút súng từ túi đeo chéo ra và hô "ngồi im hết không tao bắn".
Khi các nhân viên hoảng loạn bỏ chạy, Tài trèo qua vách ngăn quầy giao dịch, xông vào bên trong nhặt các cọc tiền rồi ném ra ngoài. Ở phía sau, Ân nhanh nhặt tiền nhét vào ba lô rồi cùng tẩu thoát.
Cơ quan tố tụng cáo buộc, tổng số tiền mà Tài "đen" cùng đồng phạm cướp được tại phòng giao dịch ngân hàng trên là 1,85 tỉ đồng, gồm nhiều mệnh giá từ 50.000 - 500.000 đồng.
Theo cáo trạng, trước khi thực hiện vụ cướp, cả hai đã khảo sát kỹ thực địa, chọn khu vực đồi thông thuộc Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), cách ngân hàng khoảng 5 km, làm nơi cất giấu, tiêu hủy và đào hố chôn xe máy. Thậm chí, Tài còn nhấc sẵn tấm ván đậy hố để sau khi cướp ngân hàng, có thể chạy xe về khu vực trên "chôn giấu nhanh nhất có thể".
Sau khi gây án cả hai đã đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm. Tiếp đó, chôn chiếc xe máy dùng gây án rồi lên 2 chiếc xe máy khác đã chuẩn bị trước tẩu thoát.
Tiền cướp được bỏ vào 2 chiếc gùi, cả hai giả là người dân tộc thiểu số đi làm rẫy lái xe đến khu vực Biển Hồ để phi tang xe cùng chiếc xẻng dùng để đào hố chôn xe.
Trong quá trình phá án, công an đã trục vớt 2 chiếc xe và chiếc xẻng được nghi phạm phi tang ở khu vực Biển Hồ. Cùng với đó, phát hiện chiếc xe dùng đi cướp được chôn tại đồi thông phường Diên Hồng.
Để tẩu tán tài sản, Tài và Ân mang tiền cướp được đến TPHCM mua vàng. Sau đó cả hai mang vàng về khu vực tỉnh Bình Dương cũ bán và bị lỗ 30 triệu đồng.
Thấy việc mua bán vàng thua lỗ, cả hai quyết định dừng kế hoạch và quay về phòng trọ của Tài ở phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Đến chiều 21-1, Tài và Ân chia nhau số tiền cướp được, mỗi người khoảng 910 triệu đồng rồi "đường ai nấy đi".
Sau khoảng 2 tuần lẩn trốn, đến tối 4-2 và chiều 5-2, lần lượt Ân và Tài bị bắt. Khám xét nơi ở của Tài, công an thu 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Tại chỗ ở của Ân, công an thu giữ một khẩu súng và 830 triệu đồng tiền mặt...
