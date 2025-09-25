Kích cầu tiêu dùng, khai thác "mỏ vàng" kinh tế đêm để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% năm 2025 và hai con số trong giai đoạn tiếp theo, kích cầu tiêu dùng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đó là nhận định của ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tại hội thảo tọa đàm kích cầu tiêu dùng để tăng trưởng kinh tế - góc nhìn từ ngành đồ uống, sáng 25-9.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Theo ông Đậu Anh Tuấn, thời gian qua, nhiều chính sách kích cầu tiêu dùng đã được triển khai như hạ lãi suất, cho vay tiêu dùng, tăng cung tín dụng. Bên cạnh đó, Quốc hội, Chính phủ đã duy trì hoặc mở rộng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Việc giảm thuế VAT góp phần làm giảm giá thành sản phẩm, kích thích tiêu dùng, tăng doanh số bán lẻ.

Ông Tuấn nhấn mạnh trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19 cho đến thời gian gần đây, chính sách giảm thuế VAT được đánh giá mang lại hiệu quả thiết thực nhất, triển khai nhanh, trên diện rộng, không qua khâu trung gian thực hiện nên đảm bảo công bằng và người dân được thụ hưởng trực tiếp. Do đó, chính sách giảm thuế VAT tiếp tục được áp dụng đến hết năm 2026, theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17-6-2025 của Quốc hội.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Kiên, nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, cũng đánh giá dù các số liệu về kết quả 8 tháng đầu năm 2025 cho thấy có nhiều điểm sáng nhưng sự phục hồi của sản xuất còn thiếu ổn định.

"Mặc dù tiêu dùng và sản xuất trong nước được kỳ vọng duy trì nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng, nhưng động lực tăng trưởng chính của sản xuất Việt Nam vẫn dựa vào xuất khẩu. Trong khi đó, xuất khẩu những tháng cuối năm đối diện đồng thời nhiều thách thức"- ông Nguyễn Đức Kiên nói và nhấn mạnh cần thúc đẩy tiêu dùng nội địa để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng năm nay.

Nhận định mục tiêu tăng trưởng 8,3 – 8,5% trong năm nay là một thách thức lớn, TS Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), cho rằng thúc đẩy các động lực tăng trưởng như đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Trong đó, các giải pháp để kích cầu tiêu dùng cần thực hiện đồng bộ, trong các ngành hàng.

Dưới góc độ ngành hàng, TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam (VBA), cho biết ngành đồ uống đã và đang chịu nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Do đó, cần có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh. Cụ thể, ông Việt kiến nghị các mặt hàng nước giải khát (bao gồm cả nước giải khát có đường trên 5g/100ml, khi chưa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) cần tiếp tục được hưởng chính sách giảm thuế VAT 2% đến hết năm 2026.

Đồng tình với đề xuất trên, ông Đậu Anh Tuấn cho rằng kích cầu từ các chính sách tài khóa là giải pháp quan trọng. Trong đó, xem xét cho phép mặt hàng nước giải khát theo Tiêu chuẩn Việt Nam có hàm lượng đường trên 5g/100ml tiếp tục được hưởng chính sách giảm thuế VAT 2% đến hết năm 2026 để tạo đà tăng trưởng.

Bên cạnh đó, Phó Tổng Thư ký VCCI cũng kiến nghị thực hiện các giải pháp về chính sách thương mại – thúc đẩy tiêu dùng nội địa như người Việt ưu tiên dùng hàng Việt với các hội chợ, tuần lễ tiêu dùng nội địa, khuyến mãi.

Một vấn đề khác mà ông Tuấn đặc biệt lưu ý là phát triển kinh tế đêm khi Việt Nam còn nhiều dư địa, với sự hồi phục và phát triển mạnh mẽ của du lịch. Theo ông Đậu Anh Tuấn, khách du lịch đến với Việt Nam không thể 10 giờ tối đã đi về điểm lưu trú để nghỉ ngơi, cần có các sản phẩm du lịch đêm để kích thích chi tiêu, sử dụng dịch vụ của khách du lịch.