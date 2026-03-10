Kích hoạt giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu

Theo báo cáo của Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng Chính phủ, sau kỳ điều chỉnh ngày 7-3, giá xăng dầu trong nước đã tương đối sát với diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thế giới. Tuy nhiên, do tâm lý lo sợ giá nhiên liệu tăng cao và đứt gãy nguồn cung, khiến nhu cầu mua xăng dầu của người dân tăng đột biến trong thời gian ngắn.

Tăng kiểm tra, kiểm soát

Do đó, Tổ công tác chỉ đạo tăng cường phối hợp lực lượng công an, biên phòng kiểm tra thị trường, nhất là các khu vực, địa bàn tiêu thụ tăng đột biến và có dấu hiệu đầu cơ để ngăn chặn tình trạng găm hàng, nâng giá bất hợp lý, xuất khẩu lậu xăng dầu; đồng thời chỉ đạo các đầu mối tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu về theo kế hoạch quý I/2026 đã đăng ký. "Bộ Công an phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với các hành vi găm hàng xăng dầu chờ tăng giá, trục lợi nhằm ổn định thị trường, bảo đảm an ninh năng lượng" - tổ công tác thông tin.

Ngoài ra, Tổ công tác cũng đang triển khai nhiều giải pháp như tăng khai thác dầu thô trong nước, tạo điều kiện về ngoại tệ nhập khẩu xăng dầu và nghiên cứu chính sách lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp năng lượng.

Nhiều giải pháp bảo đảm nguồn cung và bình ổn giá xăng dầu được cơ quan chức năng kích hoạt.Ảnh: TẤN THẠNH

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong ngày 9-3, nhiều địa phương đã vào cuộc ổn định thị trường xăng dầu. UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Các doanh nghiệp được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định về chất lượng, niêm yết và bán đúng giá.

UBND các xã, phường cũng được giao phối hợp với lực lượng quản lý thị trường thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình đóng, mở cửa của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng được yêu cầu hỗ trợ phân luồng giao thông tại các khu vực có cửa hàng xăng dầu tập trung đông người mua, tránh ùn tắc.

Thành phố cũng yêu cầu xử lý triệt để tình trạng bán xăng dầu bằng chai, lọ trên vỉa hè hoặc dọc các tuyến đường, nhằm ngăn chặn hoạt động kinh doanh trái phép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây mất trật tự.

Tại Lâm Đồng, Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết hoặc kinh doanh xăng dầu nhập lậu.

UBND tỉnh này cũng đề nghị các doanh nghiệp đầu mối và đơn vị phân phối trên địa bàn chủ động chia sẻ nguồn cung trong hệ thống phân phối, bảo đảm hoạt động bán lẻ không bị gián đoạn. Đồng thời khuyến cáo người dân chỉ mua xăng dầu vừa đủ nhu cầu, tránh tích trữ trong gia đình.

Về bảo đảm nguồn cung, ông Trịnh Quang Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cho biết 2 nhà máy lọc dầu trong nước đang chủ động nhập khẩu và dự trữ dầu thô để bảo đảm vận hành ổn định. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đầu mối cũng liên tục tìm kiếm thêm nguồn hàng để bổ sung nguồn cung cho thị trường.

Đại diện hiệp hội cũng đề xuất cơ quan quản lý cần tiếp tục có cơ chế điều hành giá linh hoạt, đồng thời xem xét điều chỉnh một số loại thuế nhằm giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp. "Các doanh nghiệp xăng dầu mong muốn cơ quan quản lý nghiên cứu giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế nhập khẩu để góp phần ổn định giá và bảo đảm nguồn cung" - ông Khanh đề xuất.

Triển khai đồng bộ giải pháp

Ở góc độ quản lý, Bộ Công Thương vừa có kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính cập nhật, điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở, thông báo kịp thời cho Bộ Công Thương để cùng phối hợp tính toán giá cơ sở xăng dầu. Cập nhật, rà soát và điều chỉnh các chi phí thực tế phát sinh trong cơ cấu tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu; tạo điều kiện thuận lợi thông quan nhanh hàng hóa, nhất là mặt hàng xăng dầu. Ở chiều ngược lại, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ phương án bình ổn giá xăng dầu, theo đó tùy từng cấp độ kiến nghị các phương án điều chỉnh tiếp tục các loại thuế, sử dụng Quỹ bình ổn giá nhằm bình ổn giá xăng dầu trong nước…

Trong dài hạn, triển khai các giải pháp như: đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu, xây dựng cơ chế dự trữ quốc gia xăng dầu phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp; xây dựng cơ chế xuất, cấp dự trữ quốc gia để ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp… cũng đang được thực hiện.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đang lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định kinh doanh xăng dầu, trong đó bổ sung quy định về cơ chế bình ổn giá với các mặt hàng xăng, xăng sinh học, dầu diesel. Theo đó, việc thực hiện bình ổn giá xăng dầu trong trường hợp giá bán lẻ xăng dầu trong nước biến động bất thường, tăng liên tiếp trong thời gian 1 tháng, biên độ lớn và mức tăng cộng dồn từ 20% trở lên, có nguy cơ tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đời sống nhân dân.

Trong khi đó, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất) cho biết doanh nghiệp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất liên tục, an toàn và hiệu quả bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước, trước bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động.

Trước diễn biến xung đột Trung Đông, công ty đã chủ động nâng mức tồn kho nguyên liệu, đồng thời điều hành sản xuất linh hoạt theo nhu cầu thị trường. Doanh nghiệp cũng đa dạng hóa nguồn cung dầu thô nhằm giảm phụ thuộc vào một số khu vực nhất định.

Đáng chú ý, Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn đã ký thỏa thuận cung cấp dầu thô với 2 tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ là ExxonMobil và Chevron để bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho nhà máy. Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5-2026, công ty dự kiến nhập khoảng 3 triệu thùng dầu thô từ các nguồn này.

Song song với việc bảo đảm nguồn nguyên liệu dầu thô, đơn vị cũng đã phối hợp Nhà máy Nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung - đơn vị sản xuất ethanol nhiên liệu - nhằm duy trì hoạt động sản xuất ổn định và bảo đảm nguồn cung ethanol phục vụ pha chế xăng sinh học E5 và E10.

Đẩy nhanh lộ trình bắt buộc xăng E10 Tại hội nghị "Triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống thời kỳ mới" diễn ra sáng 9-3, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, cho biết theo kế hoạch, từ ngày 1-6 tới, Việt Nam sẽ bắt buộc sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể triển khai phối trộn sớm hơn để tăng nguồn cung xăng dầu trong nước. "Khi ethanol chiếm khoảng 10% trong xăng sinh học, tổng lượng nhiên liệu cung ứng ra thị trường sẽ được bổ sung đáng kể. Bên cạnh đó, giá ethanol ít biến động hơn xăng dầu, nên có thể góp phần kìm hãm đà tăng giá nhiên liệu" - ông nói. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng cho rằng việc phát triển và sử dụng xăng sinh học cần được thúc đẩy càng sớm càng tốt, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đa dạng nguồn cung.



