HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Kịch tính vây bắt tội phạm ở biên giới

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can trong vụ vận chuyển ma tuý từ Campuchia về Việt Nam và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án

Ngày 12-8, thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), cho biết cơ quan nghiệp vụ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với một số đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Kịch tính vây bắt tội phạm ở biên giới- Ảnh 1.

Một đối tượng bị bắt quả tang đang vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới để đấu tranh, trấn áp các đối tượng phạm tội theo kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong tháng 8-2025 của đơn vị.

Đến 19 giờ 55 phút ngày 10-8, tổ công tác do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ trì phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm và ma túy miền Nam (Cục ma tuý), Công an xã Mỹ Quý làm nhiệm vụ tại khu vực mốc 187 thuộc ấp 6, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh thì phát hiện có đối tượng khả nghi nên tiến hành kiểm tra.

CLIP: Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây lấy lời khai một đối tượng vận chuyển ma tuý

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Châu Trọng Giàu (SN 1999, ngụ tỉnh Tây Ninh) có hành vi vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Tổ công tác đã thu giữ 1 khối hình hộp được quấn băng keo màu đen, kích thước dài 25 cm, rộng 15 cm, cao 20 cm, bên trong chứa tinh thể chất rắn màu trắng (nghi ma tuý) với tổng trọng lượng 3.668 gam; 1 ĐTDĐ, 1 xe máy...

Từ lời khai của Giàu, tổ công tác bắt giữ thêm Lê Ngọc Đăng Khôi (SN 2008, ngụ xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh). Khám xét phòng ngủ của đối tượng Khôi, tổ công tác phát hiện 1 đồ vật quấn băng keo đen, kích thước 13x9, trong đó có 4 túi nilon rãnh khép viền đỏ có trọng lượng 104 gam. Đối tượng Khôi khai toàn bộ số lượng hàng trên là ma tuý.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, áp giải về Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây để điều tra theo quy định.

Tin liên quan

Triệt phá đường dây mua bán ma tuý lớn từ Campuchia về Đồng Nai, thu giữ súng và đạn

Triệt phá đường dây mua bán ma tuý lớn từ Campuchia về Đồng Nai, thu giữ súng và đạn

(NLĐO)-Cảnh sát đã thu giữ khoảng 2 kg ma tuý các loại, 2 khẩu súng, 52 viên đạn liên quan đến đường dây mua bán ma tuý từ Campuchia về Đồng Nai.

Tạm giam tài xế xe container dương tính ma tuý tông chết bé trai 12 tuổi

(NLĐO) - Vụ va chạm với tài xế xe container khiến người con chết tại chỗ, người cha bị thương nặng được đưa vào bệnh viện

Công an Đồng Nai "chặt đứt" mắt xích cung cấp 1,4 kg ma tuý, bắt 9 đối tượng

(NLĐO)-9 đối tượng bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ cùng 1,4 kg ma tuý đá và nhiều tang vật liên quan

cơ quan chức năng Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh vận chuyển ma túy tàng trữ trái phép khu vực biên giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo