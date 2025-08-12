Ngày 12-8, thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), cho biết cơ quan nghiệp vụ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với một số đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Một đối tượng bị bắt quả tang đang vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới để đấu tranh, trấn áp các đối tượng phạm tội theo kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong tháng 8-2025 của đơn vị.

Đến 19 giờ 55 phút ngày 10-8, tổ công tác do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ trì phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm và ma túy miền Nam (Cục ma tuý), Công an xã Mỹ Quý làm nhiệm vụ tại khu vực mốc 187 thuộc ấp 6, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh thì phát hiện có đối tượng khả nghi nên tiến hành kiểm tra.

CLIP: Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây lấy lời khai một đối tượng vận chuyển ma tuý

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Châu Trọng Giàu (SN 1999, ngụ tỉnh Tây Ninh) có hành vi vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Tổ công tác đã thu giữ 1 khối hình hộp được quấn băng keo màu đen, kích thước dài 25 cm, rộng 15 cm, cao 20 cm, bên trong chứa tinh thể chất rắn màu trắng (nghi ma tuý) với tổng trọng lượng 3.668 gam; 1 ĐTDĐ, 1 xe máy...

Từ lời khai của Giàu, tổ công tác bắt giữ thêm Lê Ngọc Đăng Khôi (SN 2008, ngụ xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh). Khám xét phòng ngủ của đối tượng Khôi, tổ công tác phát hiện 1 đồ vật quấn băng keo đen, kích thước 13x9, trong đó có 4 túi nilon rãnh khép viền đỏ có trọng lượng 104 gam. Đối tượng Khôi khai toàn bộ số lượng hàng trên là ma tuý.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, áp giải về Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây để điều tra theo quy định.