Kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5

Theo đó, thời gian áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp Lễ 30-4, 1-5 tại các cảng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các hãng hàng không, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không trên toàn quốc từ ngày 29-4-2026 (thứ Tư) đến hết ngày 4-5-2026 (thứ Hai).

Cục Quản lý xuất nhập cảnh yêu cầu Công an cửa khẩu các Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an các tỉnh/thành phố có cảng hàng không còn lại thông báo nội dung Quyết định này đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không.

Ngoài ra, các cảng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các hãng hàng không Việt Nam, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không báo cáo tình hình công tác bảo đảm an ninh hàng không hằng ngày tại địa bàn hoạt động thông qua Công an cửa khẩu các Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an các tỉnh/thành phố có cảng hàng không còn lại…