Kiểm soát huyết áp khi lớn tuổi: Tập luyện thế nào là đủ?

Hơn 5.100 người trưởng thành đã được nhóm tác giả, dẫn đầu bởi TS Jason Nagata từ Trường ĐH California ở San Francisco - Mỹ), tiến hành khảo sát. Kết quả cho thấy tuổi thanh niên là giai đoạn quan trọng nhất để ngăn ngừa chứng tăng huyết áp ở tuổi trung niên bằng việc hoạt động thể chất. Mức độ hoạt động tốt nhất cho độ tuổi này là 5 giờ tập luyện vừa phải, gấp đôi mức khuyến nghị hiện hành ở Mỹ. Nếu duy trì được hoạt động thể chất năng động này cho đến hết tuổi trung niên, nguy cơ phát triển bệnh cao huyết áp ở tuổi 60 tiếp tục giảm thấp.



TS Nagata chỉ ra nguyên nhân then chốt khiến bệnh tăng huyết áp ngày càng phổ biến: Nhiều người thừa nhận giảm hoạt động thể chất ngay sau khi tốt nghiệp trung học, do học đại học, công việc và làm cha mẹ... Ngoài ra, một số người, có thể do tâm lý, đã bắt đầu giảm hoạt động thể chất khi bước vào tuổi trung niên.

Các kết quả trên một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hoạt động thể chất. Theo Tổ chức Y tế thế giới, tỉ lệ mắc bệnh cao huyết áp ở người trưởng thành là 1/4 đối với nam và 1/5 đối với nữ. Đây là tiền đề dẫn đến bệnh mất trí nhớ, đau tim, đột quỵ.