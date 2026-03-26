Kinh tế

Kiểm soát rủi ro khi thí điểm tài sản mã hóa

Bài và ảnh: Minh Chiến

Chỉ những nhà đầu tư đã có tài sản mã hóa trên các sàn quốc tế mới được tham gia giao dịch tại các sàn trong nước

Ngày 25-3, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức đối thoại với chủ đề "Thí điểm sàn giao dịch tài sản số: Cơ chế giám sát, năng lực vận hành và chuẩn mực đầu tư".

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, cho biết hiện quy mô thị trường tài sản mã hóa toàn cầu đã vượt 200 tỉ USD, trong khi Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tỉ lệ người dùng cao. "Các sàn quốc tế và các tổ chức Web3 đều chờ đợi những bước đi cụ thể để tham gia sâu hơn vào thị trường tại Việt Nam" - ông nói.

Tuy nhiên, ông Tô Trần Hòa, đại diện Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho rằng đây là thị trường mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên cách tiếp cận của cơ quan quản lý sẽ thận trọng, từng bước. Trong giai đoạn đầu, chỉ những nhà đầu tư đã có tài sản mã hóa trên các sàn quốc tế mới được tham gia giao dịch tại các sàn trong nước. Cùng với đó, các chương trình phổ cập kiến thức cho nhà đầu tư sẽ được triển khai nhằm giảm thiểu rủi ro từ yếu tố thiếu hiểu biết. "Cơ quan quản lý sẽ không dừng lại ở các tiêu chí pháp lý như vốn hay cấu trúc cổ đông, mà tập trung đánh giá năng lực vận hành thực tế của doanh nghiệp (DN)" - ông Hòa nhấn mạnh.

Kiểm soát rủi ro khi thí điểm tài sản mã hóa - Ảnh 1.

Các chuyên gia, nhà quản lý chỉ ra những rủi ro cần được lưu ý khi thí điểm sàn tài sản mã hóa

Ở góc độ công nghệ, ông Nguyễn Lê Thành, nhà sáng lập Verichains, nhận định yêu cầu an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 đối với sàn tài sản mã hóa là cần thiết, dù cao hơn tiêu chuẩn của thị trường chứng khoán. Theo ông, an toàn không chỉ dừng ở chứng nhận mà là quá trình giám sát liên tục, kiểm thử định kỳ và phản ứng nhanh trước sự cố.

Ông Thành cũng lưu ý rủi ro lớn nhất không đến từ các cuộc tấn công bên ngoài mà ở ngay trong hệ thống nội bộ và các điểm kết nối giữa blockchain với hạ tầng vận hành. Đây là những điểm yếu dễ bị khai thác nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh công nghệ, bài toán nhân lực cũng được các DN nhấn mạnh. Bà Đoàn Mai Hạnh, Tổng Giám đốc sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX), cho biết thị trường đang thiếu hụt nhân sự có khả năng kết hợp giữa tài chính và công nghệ blockchain. Đây là yếu tố then chốt để vận hành hệ thống an toàn và tuân thủ quy định.

Theo bà Hạnh, TCEX đã xây dựng đội ngũ hơn 50 nhân sự cốt lõi, hoàn thiện quy trình vận hành và kiểm thử nội bộ, sẵn sàng triển khai khi khung pháp lý được ban hành. Hệ thống của DN có thể xử lý tới 100.000 giao dịch mỗi giây và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thông tin cao.

Từ kinh nghiệm quốc tế, các chuyên gia cho rằng yếu tố quyết định thành công của một sàn giao dịch không chỉ ở công nghệ mà còn ở niềm tin của người dùng. Ông Lê Sỹ Nguyên, đại diện Công ty BitGet Việt Nam, nhấn mạnh thanh khoản, trải nghiệm người dùng, đa dạng sản phẩm và bảo mật đều quan trọng nhưng sự ổn định của hệ thống trong giai đoạn đầu vận hành mới là yếu tố then chốt. 

Góp phần phòng chống rửa tiền

Ở góc độ thực thi pháp luật, đại tá Hoàng Ngọc Bách, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, cho rằng chính sự thiếu hụt về quy định pháp lý khiến quá trình điều tra không chỉ gặp khó ở giai đoạn truy vết mà ngay cả khi đã tìm ra manh mối cũng rất khó xử lý do các dòng tiền đều chuyển qua các sàn nước ngoài.

Theo đại tá Hoàng Ngọc Bách, việc hình thành các sàn giao dịch được cấp phép trong nước sẽ giúp tăng khả năng kiểm soát, góp phần phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời hỗ trợ Việt Nam cải thiện vị thế trong các đánh giá quốc tế. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh trách nhiệm không chỉ thuộc về cơ quan quản lý mà cần sự tham gia của cả DN và nhà đầu tư trong việc nâng cao nhận thức, tuân thủ quy định và phát hiện sớm rủi ro.


