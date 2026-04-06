Kinh tế

Kiểm toán lưu ý về tài chính của 1 doanh nghiệp công nghệ

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Tính đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của Bkav Pro đạt gần 266 tỉ đồng.

Công ty CP Phần mềm diệt Virus Bkav (Bkav Pro) do ông Nguyễn Tử Quảng làm Chủ tịch HĐQT, mới đây đã công bố kết quả kinh doanh cả năm 2025 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Năm 2025, Bkav Pro ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 4,44 tỉ đồng, giảm gần 90% so với năm trước. Đà suy giảm này đã kéo dài trong nhiều năm gần đây.

Giai đoạn 2022–2023, lợi nhuận doanh nghiệp giảm mạnh từ 99 tỉ đồng xuống còn 39 tỉ đồng; năm 2024 tiếp tục giảm một nửa trước khi rơi xuống mức rất thấp trong năm 2025.

Tính đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của Bkav Pro đạt gần 266 tỉ đồng, trong khi tổng nợ phải trả lên tới 365 tỉ đồng. 

Đáng chú ý, nợ vay từ trái phiếu trong nước cùng các khoản phải trả khác chiếm khoảng 94% tổng nợ, cho thấy áp lực tài chính lớn.

Theo văn bản gửi HNX, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã đưa ra nhiều ý kiến liên quan đến các khoản mục tài chính của doanh nghiệp.

Cụ thể, tại thời điểm 31-12-2025, Bkav Pro ghi nhận khoản thu về cho vay ngắn hạn đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng ban đầu với Công ty CP Bkav, với dư nợ gốc cho vay 315 tỉ đồng và lãi vay 100 tỉ đồng, tổng cộng 415 tỉ đồng.

Kiểm toán cảnh báo Bkav Pro chưa trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, tiềm ẩn rủi ro về khả năng thu hồi.

- Ảnh 1.

Nhận xét của kiểm toán về báo cáo tài chính của Bkav Pro

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn quá hạn đối với Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam với số tiền 18,15 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện trích lập dự phòng và có nguy cơ không thu hồi được.

Bkav Pro cũng ghi nhận khoản trái phiếu phát hành đã quá hạn thanh toán cả gốc và lãi, với dư nợ gốc 162 tỉ đồng và lãi phải trả 17,86 tỉ đồng. Kiểm toán lưu ý điều này tiềm ẩn rủi ro đối với doanh nghiệp.

Bkav Pro là công ty phụ trách mảng xuất bản phần mềm của Tập đoàn Bkav. Tập đoàn này được thành lập năm 2003, hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, nhà sản xuất smartphone, thiết bị điện tử thông minh, smart city và AI camera.

Tập đoàn Bkav từng ra mắt dòng smartphone Bphone lần đầu hồi giữa năm 2015, ông Nguyễn Tử Quảng khi đó đặt rất nhiều kỳ vọng cho sản phẩm này và cho biết sẽ xây dựng nền công nghiệp smartphone do người Việt làm chủ, cạnh tranh sòng phẳng với các tên tuổi trên thế giới ở mọi phân khúc.

Ông Nguyễn Tử Quảng từng có những phát ngôn gây chú ý khi ra mắt điện thoại Bphone như "BPhone là thiết kế dáng phẳng đẹp nhất nhì thế giới"; "BPhone an toàn nhất thế giới"; Bphone có giá "không thể tin được", "iPhone 6, Galaxy S6 không đẹp bằng BPhone"... Thời điểm đó, Bphone có giá 9,9 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay, sản phẩm này chưa gây được tiếng vang và gần như dần biến mất trên thị trường.


Tin liên quan

Ông Nguyễn Tử Quảng nói lý do BKAV chưa trở thành "Big Tech"

Ông Nguyễn Tử Quảng nói lý do BKAV chưa trở thành "Big Tech"

(NLĐO) - Dù đã ký kết với hơn 300 nhà cung ứng để sản xuất điện thoại nhưng ông Nguyễn Tử Quảng thừa nhận BKAV vẫn chưa thể trở thành một Big Tech.

Giải pháp chuyển đổi số Bkav DX cho cơ quan, doanh nghiệp

(NLĐO) - Bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số Bkav DX, dựa trên mô hình Data-Centric, cho phép tùy biến cấu hình trên 16 nền tảng. Bộ giải pháp có thể triển khai cho cả khối Chính phủ và khối Doanh nghiệp.

Chuyên gia an ninh mạng Bkav "giải mã" cách tấn công, hack tài khoản Agribank

(NLĐO)- Ngay sau khi xảy ra sự việc hàng loạt tài khoản Agribank mất tiền tối 25-4, trên Cộng đồng an ninh mạng Việt Nam (WhiteHat) thuộc Tập đoàn Công nghệ Bkav đã đưa ra các nhận định và thảo luận về vấn đề này.

