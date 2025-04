Kiểm tra an toàn thực phẩm tại 10 tỉnh, thành

Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm vừa ban hành hướng dẫn triển khai kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025 (từ 15-4 đến 15-5).

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn một trường học ở Hà Nội. Ảnh: Thu Trang

Đợt kiểm tra tập trung đánh giá việc triển khai Tháng hành động với chủ đề "Bảo đảm an toàn thực phẩm, chú trọng bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố". Qua đó, cơ quan chức năng sẽ kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, đồng thời chấn chỉnh bất cập trong công tác quản lý.

Ban Chỉ đạo giao Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành, triển khai kiểm tra tại 10 tỉnh, thành phố.

Các đoàn do đơn vị thuộc ba bộ chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, và các cơ sở kiểm nghiệm chuyên ngành.

Mỗi đoàn sẽ kiểm tra tại hai địa phương, gồm: TP HCM, Bình Phước, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Nội, Bắc Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Điện Biên và Lai Châu.

Bên cạnh 5 đoàn kiểm tra liên ngành trung ương, các bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương cũng chỉ đạo đơn vị chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất các tỉnh, thành nhằm triển khai hiệu quả Tháng hành động vì an toàn thực phẩm.

Bộ Y tế cho biết năm 2024, ngành y tế kiểm tra 354.820 cơ sở, phát hiện 22.073 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, chiếm 6,22% so với số cơ sở được kiểm tra. Số cơ sở bị phạt tiền tăng 2,9 lần so với năm 2023, số tiền phạt tăng 1,69 lần.

Lực lượng công an đã khởi tố 62 vụ (tăng gần 88%) với 97 bị can (tăng hơn 185%).