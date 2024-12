Tăng cường xe buýt theo các chuyến bay đêm dịp Tết

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố có sân bay đề nghị hỗ trợ triển khai các giải pháp phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Theo đó, nhằm đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo chất lượng dịch vụ, không để hành khách về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khai thác tại các sân bay, Cục Hàng không đề xuất, kiến nghị UBND các tỉnh, thành phố nơi có sân bay chỉ đạo Sở Giao thông vận tải rà soát, yêu cầu các đơn vị khai thác các tuyến xe buýt đi/đến sân bay lập kế hoạch, tăng tần suất khai thác và tăng thời gian hoạt động của các chuyến xe buýt đi/đến các sân bay, đặc biệt là vào khung giờ ban đêm theo thời gian khai thác đêm của các sân bay.

Cục Hàng không cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở Giao thông vận tải và các Sở, ban ngành có liên quan rà soát, yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải khác trên địa bàn như taxi, xe công nghệ tăng thời gian hoạt động, tăng số lượng các phương tiện đến sân bay để phục vụ khách có nhu cầu, đặc biệt là các hành khách trên các chuyến bay đêm đi/đến sân bay.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra, công an địa phương phối hợp với Cảng vụ hàng không, sân bay để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì an ninh trật tự tại sân bay, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, khẩn nguy; đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan đến tình trạng xe dù, tình trạng lôi kéo hành khách, ép giá khách và tăng giá vé trái quy định.

Hơn 1 phút sẽ có 1 chuyến bay tại Tân Sơn Nhất

Trước đó, Cục Hàng không đã điều chỉnh số lượng chuyến cất và hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lên 48 chuyến/giờ với ban ngày và 46 chuyến/giờ vào ban đêm. Dự kiến số chuyến bay sẽ tăng mạnh trong dịp cao điểm Tết từ 15 tháng Chạp trở đi với 800 chuyến/ngày, lượng khách rơi vào 130.000 người/ngày. Đây là tham số cao, trung bình hơn một phút sẽ có một chuyến bay.

Do vậy, để phục vụ tốt nhất cho lượng khách gia tăng trong dịp Tết nguyên đán 2025, Cục Hàng không khuyến cáo hành khách cần chủ động về giấy tờ tuỳ thân, thông tin liên quan đến chuyến bay, lịch trình, tránh hạn chế chậm chuyến, lỗi chuyến. Đồng thời, người nhà cũng hạn chế số lượng đến đưa, đón đến tại sân bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Đồng thời Cục Hàng không cũng thành lập các đoàn công tác kiểm tra đảm bảo an toàn khai thác máy bay tại sân bay dịp cao điểm phục vụ Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025 đối với các hãng hàng không, các tổ chức bảo dưỡng hoạt động tại các sân bay của Việt Nam.